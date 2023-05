Der Autor sieht eine industrielle Renaissance in den USA - und Verbote sowie Ablasshandel in der Europäischen Union.

Robert Goebbels: Europa verabschiedet sich von seiner Industrie

Von Robert Goebbels *

Unter Vortäuschung einer strammen Klimapolitik sind die Staaten der Europäischen Union dabei, wesentliche Teile ihrer Wirtschaft zu liquidieren. In Industriesektoren wie Automobil, Stahl, Aluminium, Chemie, in Dienstleistungsbereichen wie Luft- und Schifffahrt riskieren viele Firmen zusammenzubrechen, respektive aus Europa auszuwandern.



Die EU hat sieben Prozent der globalen Emissionen an Treibhausgasen zu verantworten. Bis 2030 sollen diese um 55 Prozent gegenüber 2005 gesenkt werden. Wofür die Europäer ihre Wirtschaft angeblich „fit“ machen wollen.



Die 'Fit für 55'-Einsparungs-Pakete, darunter das ständige Verteuern der Emissionsrechte, wird zu einem industriellen Kahlschlag in Europa führen.

Die „Fit für 55“-Einsparungs-Pakete, darunter das ständige Verteuern der Emissionsrechte, wird zu einem industriellen Kahlschlag in Europa führen. Offiziell setzt die EU sich zwar ambitiöse industriepolitische Ziele: Innerhalb der Union sollen genügend Batteriezellen für die Elektromobilität oder die Energiespeicherung produziert werden. Angestrebt wird eine eigenständige Chipproduktion für die Digitalisierung. Sowie eine klimaneutrale Wasserstoff-Wirtschaft. Möglichst viele industrielle Prozesse sowie alle Transportträger sollen „erneuerbar“ elektrifiziert werden.



Was über ausgesprochen bürokratische und zeitaufwendige Umwege erfolgt. Die Kommission schlägt die Ziele vor. Das Europäische Parlament und der Rat beschließen die Maßnahmen. Wobei die Parlamentarier vornehmlich kürzere Fristen und ambitioniertere Ziele fordern. Umgesetzt wird national. Aber nur nach Genehmigung durch die Dienste der Kommission. Denen alle Beihilfen vorab zu notifizieren sind. Wobei die Kommission die Eigenart hat, mit jedem genehmigten Projekt verschiedene Politiken abzudecken: regionale Strukturpolitik, Frauenförderung, Renaturierung, Schutz des Patrimoniums und andere hehre Zielen mehr.



Effizienz spielt meistens eine untergeordnete Rolle. Die EU ist offiziell nur ökologischen Zielen verbunden. Dazu wurde der EU-Kauderwelsch um den Begriff „Taxonomie“ erweitert, die „ökologisch nachhaltige Aktivitäten“ bemessen soll. Wobei ein ideologischer Streit entbrannte, ob Kernenergie (die nachweisbar weniger Klimagase produziert als selbst Sonnen- oder Windenergie) „nachhaltig“ sei.

Es geht auch unkomplizierter

Dass es auch anders geht, beweisen die USA. Der Kongress beschloss ein gewaltiges Infrastrukturprogramm sowie einen „Chips-Act“, der die USA unabhängig von chinesischen Importen machen soll. Dazu den „Inflation Reduction Act“, Kürzel IRA, der eigentlich der Klimapolitik dient. Insgesamt werden die USA in den kommenden Jahren rund 2.000 Milliarden Dollar direkt in die Modernisierung der US-Wirtschaft stecken.



Die Europäer setzen zuerst auf Verbote. Etwa das unsinnige Aus für den Verbrennungsmotor bis 2035. Die USA und China fördern ebenfalls die Elektromobilität. Verbieten dennoch nicht den Verbrennungsmotor. Die Japaner forschen mit staatlicher Hilfe an alternativen Treibstoffen für noch effizientere Motoren.

In der EU träumt die Politik von einem Klimaparadies, geschaffen mittels immer mehr Steuern und Taxen. Die CO₂-Zertifikate werden progressiv für alle Sektoren verteuert. Wer nicht mithalten kann, hat eben Pech.



Dagegen setzen die Amerikaner vornehmlich auf steuerliche Anreize. Sie subventionieren alle Technologien, die dem Klima nutzen.



Während die Europäer sich vorgaukeln, der globale Energiebedarf der Menschheit sei ausschließlich durch erneuerbare Energien zu stillen, überlassen die USA dem Privatsektor die Auswahl der besten Technologien zur Reduzierung der Klimagase.



Anstatt wie die EU-Bürokraten die Revolution „top down“ zu planen, setzen die US-Bürokraten auf „technologische Neutralität“. Der private Erfinder- und Unternehmensgeist soll einen schnelleren und nachhaltigeren Energiewandel bewirken.



Es gibt Steuergutschriften für einen möglichst sauberen Strom über Wind und Sonne hinaus. Je größer die CO₂-Reduktion, desto höher die steuerlichen Vorteile. Das gilt auch für Kernkraft oder Geothermie. Selbst die Gewinnung von Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen kann steuerlich begünstigt werden. Falls es gleichzeitig zur Abscheidung und Speicherung von CO₂ kommt.

Das „Carbon Capture and Storage“ (CCS) wird vom Weltklimarat IPCC gefordert. Von den sonst so IPCC-hörigen Europäern geflissentlich ignoriert. Nur Norwegen praktiziert CCS. Und ist kein EU-Land.



Die undogmatische Politik der USA kennt erste Erfolge. Der Ölgigant ExxonMobil kündigte eine Investition von 100 Milliarden Dollar in ein CCS-Projekt im Golf von Mexiko an.

Der Kostenfaktor ist entscheidend

Der Preis für Energie ist in den USA drei- bis viermal niedriger als in der EU. Weil die Amerikaner keinen Energieträger verschmähen. Sie setzen weiterhin auf Kohle, die dank IRA sauberer genutzt werden soll. Mit dem in Europa verbotenen Schiefergas werden die USA nunmehr zum wichtigsten EU-Lieferant für verflüssigtes Erdgas. Präsident Biden hat gar neue Bohrrechte für Erdöl für die kommenden 30 Jahre in Alaska genehmigt. Von wegen schnelle „Dekarbonisierung“.

Die Steueranreize für die CO₂-freie Produktion von Elektrizität wird zum Bau von neuen Nuklearreaktoren führen. In Planung sind Reaktortypen der „vierten Generation“, die mit schnellen Neutronen arbeiten. Was das Problem der Atomabfälle weitgehend lösen wird. Dank der „schnellen Neutronen (werden) die langlebigen Inhaltsstoffe des Atomabfalls in Spaltprodukte überführt, die dann anstelle von einer Million Jahren nur noch 500 Jahre sicher in einem Endlager eingeschlossen werden müssen.“ (Fritz Vahrenholt: „Die große Energiekrise“)

Die amerikanische Klimapolitik ist nicht fehlerfrei. Die IRA-Gesetzgebung ist mit Protektionismus behaftet. Wird internationale Firmen, vor allem europäische, zu Investitionen in die USA verführen. Doch wird sie schneller Resultate zeigen und vor allem weniger Sektoren in den Ruin treiben, wie das in Europa droht.

Der benötigte Innovationsschub im Energiebereich wird aus den USA, aus China, aus Japan, aus Südkorea kommen.

Viele europäische Spitzenfirmen produzieren schon lange in den USA. Dank der niedrigeren Energiepreise lässt beispielsweise der größte Stahlproduzent Österreichs, VoestAlpine, Halbzeug in den USA produzieren, das im Alpenland ausgewalzt wird. Alle großen Autoproduzenten haben Werke in Übersee. Die europäische Chemie investiert dort. Bayer schluckte Monsanto. BASF verlagert wegen zu hoher Energiekosten ganze Produktionsketten nach Amerika. Mit der neuen Klimagesetzgebung IRA wird sich dieser Trend steigern.



VW stoppte bereits den Plan, in Osteuropa eine Fabrik für Batterien einzurichten. Tesla wollte Batterien in Brandenburg produzieren. Der schwedische Produzent von Batteriezellen, Northvolt, beabsichtigte ebenfalls in Deutschland zu investieren. Alle Vorhaben orientieren sich nunmehr in Richtung USA. Es sind nicht die einzigen, welche dem überreglementierten Europa den Rücken drehen. Das Klimapolitik vortäuscht, durch das Erstellen von immer ambitionierteren Zielen. Obwohl jeder weiß, dass sie unerreichbar sind.



Es geht um sowohl als auch

Der benötigte Innovationsschub im Energiebereich wird aus den USA, aus China, aus Japan, aus Südkorea kommen. Nationen, die das „sowohl als auch“ praktizieren. Auf erneuerbare Energien setzen, aber auch auf Atomkraft. Die Erzeugung von Wasserstoff nicht durch unsinnige Auflagen erschweren, wie die EU dies tut. Die H2 nur als „grün“ akzeptiert, wenn dieser zu 90 Prozent von neu geschaffenen Energieträgern kommt. Die nicht nur „erneuerbar“ sein, sondern der „kurzen Wege“ wegen aus der Region kommen müssen.

Etwa von der noch zu bauenden dänischen Windparkinsel, in die Luxemburg investieren will. Um in zehn Jahren von dort keinen grünen Wasserstoff zu beziehen, sondern Zertifikate zur statistischen Verschönerung unserer Energie-Bilanz.

Das Schlimmste ist, dass hierzulande alle politischen Parteien den gleichen Chimären nachlaufen. Luxemburg stellt sich noch ambitiösere Ziele als der Rest Europas. Dabei werden wir nie und nimmer auf unseren 2.586 Quadratkilometern 60 Prozent jener 8.122 Gigawattstunden Strom „erneuerbar“ produzieren, die laut dem nationalen Klimaplan PNEC für 2030 nötig sind. Wobei laut Statec der nationale Stromkonsum zurzeit bloß 14 Prozent unseres gesamten Energiebedarfs darstellt. Nach über 500 Milliarden Euro Investitionen in Wind- und Sonnenkraft deckten die Erneuerbaren letztes Jahr im Land der „Energiewende“ nur 17 Prozent des bundesdeutschen Energiebedarfs ab.



Anstatt sich mit immer ambitiöseren Fernzielen zu brüsten, sollten die Staaten der Europäischen Union, vor allem Luxemburg, hier und jetzt, auf modernste Technologien in allen Bereichen setzen. Ohne dabei die Verbotskeule zu schwingen. Lieber Zuckerbrot als Peitsche.



* Der Autor ist ehemaliger LSAP-Minister und -Europaabgeordneter.

