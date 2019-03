Rund die Hälfte aller Luxemburger sehen die aktuelle Lage auf dem nationalen Wohnungsmarkt als größte Herausforderung für Luxemburg. Derweil sind die meisten mit der wirtschaftlichen Lage Luxemburgs und der EU zufrieden.

Eurobarometer: Wohnen als größtes Problem

Patrick BESCH Rund die Hälfte aller Luxemburger sehen die aktuelle Lage auf dem nationalen Wohnungsmarkt als größte Herausforderung für Luxemburg. Derweil sind die meisten mit der wirtschaftlichen Lage Luxemburgs und der EU zufrieden.

Was sind die größten Probleme Luxemburgs? Das Wohnen, die Inflation und das Bildungssystem. So geht es zumindest aus dem aktuellen Eurobarometer hervor. Gestern wurde der Länderbericht für das Großherzogtum im Europahaus vorgestellt. In den vergangenen Wochen wurden dazu 501 Personen in Luxemburg befragt. 68 Prozent von ihnen waren Luxemburger, die restlichen 32 Prozent stammten aus der EU.



Die Wohnungsproblematik ist mit 56 Prozent dabei einsamer Spitzenreiter. Die Preissteigerung mit 29 Prozent und das Bildungssystem mit 18 Prozent hinken abgeschlagen hinterher. Am wenigsten problematisch sehen die hierzulande Befragten den Schuldenstand (zwei Prozent), den Terrorismus sowie die Wirtschaftslage (jeweils vier Prozent).



Stichwort Migration

In den vergangenen Monaten hat kaum ein Thema die Schlagzeilen in Europa so dominiert wie die Flüchtlingskrise. Kein Wunder also, dass die meisten Menschen in Europa (40 Prozent) die Migrationsfrage als größte Herausforderung für die Europäische Union sehen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Terrorismus mit 20 Prozent sowie die Finanzlage der Union mit 19 Prozent.



Die Befragten in Luxemburg sind in ihrer Einschätzung zur Lage der EU in fast allen Bereichen der gleichen Meinung wie ihre europäischen Mitbürger. Nur in einem Punkt gehen die Meinungen auseinander. Während die wirtschaftliche Lage der Union 18 Prozent der Europäer Sorgen bereitet, verbucht dieses Problem aus luxemburgischer Sicht lediglich zehn Prozent. „Die wirtschaftliche Lage hierzulande ist gut, die Arbeitslosenquote ist niedrig“, so der Erklärungsversuch von Tommy Klein vom Meinungsforschungsinstitut TNS Ilres.



In Luxemburg gaben neun von zehn Befragten an, dass die Wirtschaftslage ihres Landes gut ist. Der EU-Durchschnitt beträgt lediglich 49 Prozent. Mit sechs Prozent liegt Griechenland in dieser Statistik ganz hinten.

In der Umfrage wurden die Unionsbürger auch dazu befragt, was sie von der Migration halten. Im EU-Durchschnitt bejahten 50 Prozent die Aussage „Immigranten bringen meinem Land viel“. In Luxemburg liegt der Wert mit 70 Prozent Zustimmung noch höher.



Überraschend ist in diesem Kontext die Aussage der Briten. „79 Prozent der Briten finden, dass die Immigranten ihr Land voranbringen. Das ist doch überraschend, war die Migrationsfrage ein zentrales Argument der Brexit-Befürworter“, so Yuriko Backes, die oberste Vertreterin der EU-Kommission in Luxemburg.



Das Image der EU bleibt europaweit und in Luxemburg positiv. Selbst in Großbritannien bewerten 43 Prozent der Befragten die Union als positiv. Der Eurobarometer bestätigt ebenfalls die Tendenz, dass umweltbezogene Themen an Wichtigkeit gewinnen.