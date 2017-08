(C./mig) - Die Mehrheit der Europäer (56 Prozent) äußert sich optimistisch über die Zukunft der EU. Das ist ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Herbst 2016. In Luxemburg sehen 73 Prozent der Befragten die Zukunft der EU positiv. Diese Zahlen gehen aus der jüngsten Eurobarometer-Umfrage hervor.



Auch das Vertrauen in die EU nimmt weiter zu. Es ist auf dem höchsten Stand seit 2010. Im EU-Durchschnitt liegt das Vertrauen bei 42 Prozent, was einer Steigerung von sechs Prozent entspricht. Bei den Luxemburgern liegt das Vertrauen in die EU bei 61 Prozent. Das ist ein Plus von zehn Prozent gegenüber Herbst 2016.

Auch das Vertrauen in die nationalen Regierungen und Parlamente hat weiter zugenommen. Im EU-Durchschnitt liegt es bei 37 (Regierungen) und 36 (Parlamente) Prozent und ist damit niedriger als das Vertrauen in die EU. Für Luxemburg gilt das nicht. Mit 72 bzw. 62 Prozent ist das Vertrauen der Luxemburger in die hiesige Regierung und das Parlament größer als in die EU.

40 Prozent der EU-Bürger haben ein positives Bild der EU. Das ist ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Herbst 2016. Die Zahl derer, die ein positives Bild der EU haben, hat sich in insgesamt 24 Mitgliedsstaaten erhöht. In Luxemburg haben 57 Prozent der Befragten (+ zehn Prozent) ein positives Bild der EU.



Den stärksten Anstieg verbucht Frankreich, wo 40 Prozent der Befragten (+ elf Prozent) ein positives EU-Bild haben. Grund hierfür dürften die zum Zeitpunkt der Umfrage (Mai 2017) stattfindenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewesen sein, die der Pro-Europäer Emmanuel Macron mit zwei Dritteln der Stimmen gegen die Europagegnerin Marine Le Pen gewann.

Breite Zustimmung für den Euro

Im Euro-Raum (19 Länder) unterstützen 73 Prozent der Befragten den Euro (+ drei Prozent). Das ist der höchste Wert seit 2004. In sechs Ländern, darunter Luxemburg, liegt die Zustimmung sogar bei über 80 Prozent.



Fast die Hälfte der Europäer (46 Prozent, + fünf Prozent) hält die wirtschaftliche Lage ihres Landes für "gut". Im Vergleich zum Krisenjahr 2009 ist es ein Anstieg von 26 Prozent. In Luxemburg ist die Zufriedenheit ganz besonders ausgeprägt. 90 Prozent der Befragten schätzen die nationale Wirtschaftslage als "gut" ein.



Trotz großer Unterschiede zwischen den EU-Staaten gewinnt die positive Einschätzung der nationalen Wirtschaftslage in 22 Mitgliedstaaten an Boden, am meisten in Finnland (59 Prozent, + 19 Prozent) und Portugal (33 Prozent, + 18 Prozent).

Terrorismus größte Herausforderung

Ganz oben auf der Liste der größten Herausforderungen, denen die EU sich gegenüber sieht, steht die Bekämpfung des Terrorismus. Diese Meinung vertreten 44 Prozent der Europäer. Das ist ein Anstieg von zwölf Prozent seit Herbst 2016. In Luxemburg sagen das 46 Prozent der Befragten. Der Terrorismus ist in 21 Mitgliedsstaaten der größte Anlass zur Sorge.



Die Zuwanderung, die seit Frühjahr 2015 als größtes Problem genannt wurde, rückt jetzt an die zweite Stelle. 38 Prozent (- sieben Prozent) sehen darin die größte Herausforderung. In Luxemburg sind 34 Prozent dieser Meinung.

Luxemburg: Wohnungsnot größtes Problem



Als größte nationale Probleme werden die Arbeitslosigkeit (29 Prozent, - zwei Prozent) und die Zuwanderung (22 Prozent, - vier Prozent) genannt. Den Luxemburgern aber liegt ein anderes Problem schwer im Magen: die Wohnungsnot. Für 51 Prozent der Befragten stellt der Wohnungsbau die größte nationale Herausforderung dar. EU-weit sagen das nur acht Prozent der Befragten.

68 Prozent der Europäer fühlen sich als Bürger der EU. Das ist der höchste je gemessene Wert. In Luxemburg ist das Zugehörigkeitsgefühl mit 89 Prozent sogar noch stärker ausgeprägt.

Als größte Errungenschaft der EU wird der Frieden zwischen den Mitgliedsstaaten genannt (58 Prozent). In Luxemburg vertreten 73 Prozent der Befragten diese Meinung. An zweiter Stelle steht der freie Personen- und Warenverkehr (57 Prozent, Luxemburg: 63 Prozent).



Der Blick von außen auf die EU



Erstmals wurden auch Länder, die nicht der EU angehören, um ihre Meinung gefragt. In den drei bevölkerungsreichsten Länder der Umfrage (China, Indien und USA) haben mindestens 75 Prozent der Befragten ein positives Bild der EU. Die meisten Teilnehmer der elf befragten Nicht-EU-Länder - sie machen 49 Prozent der Weltbevölkerung aus - haben eine positive Meinung (Brasilien: 94 Prozent, China: 84 Prozent, Indien: 83 Prozent, Japan: 76 Prozent, Kanada: 79 Prozent, USA: 75 Prozent, Australien: 67 Prozent, Türkei: 54 Prozent).

In näher gelegenen Ländern hält sich die EU-Begeisterung in Grenzen. In Russland, Norwegen und der Schweiz liegt die Zustimmung zwischen 43 und 46 Prozent.

In den Teilnehmerländern gilt die EU generell als "Ort der Stabilität in einer unruhigen Welt", mit Ausnahme der Türkei, wo nur 49 Prozent dieser Auffassung sind. In Russland sind es sogar nur 33 Prozent. 61 Prozent sind gegenteiliger Auffassung.

Insgesamt haben 28.180 Personen an der Umfrage (Mai 2017) teilgenommen. In Luxemburg wurden etwas mehr als 500 Interviews geführt.