(ml) - Seit dem Inkrafttreten des Schengen-Raums gehören Routine-Kontrollen an den EU-Grenzen der Vergangenheit an. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg befasste sich am Mittwoch mit einem Sonderfall. Konkret ging es um die Frage, ob ein Polizist dazu befugt ist, an der deutsch-französischen Grenze eine Person ohne konkreten Anlass zu kontrollieren, um eine illegale Einreise zu verhindern.



Am 1. April 2014 hatte ein Mann zu Fuß die Europabrücke von Straßburg nach Kehl überquert und begab sich unmittelbar zum Bahnhof der Deutschen Bahn. Dort war er von zwei Beamten einer Streife der deutschen Bundespolizei einer Identitätskontrolle unterzogen worden. Der Mann hatte sich zur Wehr und musste sich anschließend vor Gericht verantworten.



Kontrollen mit Einschränkungen



Nach Ansicht des Amtsgerichts Kehl hat sich die besagte Person durch ihren gewaltsamen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafbar gemacht, es sei denn, die Kontrolle wäre rechtswidrig. Das Amtsgericht wollte vom EuGH erfahren, ob der Schengener Grenzkodex dem Bundespolizeigesetz entgegensteht, das derartige verdachtsunabhängige Personenkontrollen erlaubt.



Die Richter auf Kirchberg gelangen in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass die deutsche Bundespolizei an den Grenzen zu EU-Nachbarstaaten Menschen ohne konkreten Anlass unter bestimmten Voraussetzungen kontrollieren darf. Derartige Kontrollen seien jedoch nur zulässig, wenn sie nicht die gleiche Wirkung hätten wie die ehemaligen Grenzkontrollen, die mit dem Inkrafttreten des Schengen-Abkommens abgeschafft wurden, heißt es. Zudem müsse die "Intensität, Häufigkeit und Selektivität" dieser Kontrollen rechtlich geregelt sein.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.