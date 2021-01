EuGH: Das Richtermandat von François Biltgen läuft aus

Das Mandat von François Biltgen als Richter am Europäischen Gerichtshof läuft im Oktober aus. Er strebt eine weitere Amtszeit an. Insgesamt gibt es aber acht Bewerber für den Posten.

Am 6. Oktober läuft das Mandat von François Biltgen als Richter am Europäischen Gerichtshof aus. Doch ans Aufhören denkt der frühere CSV-Minister nicht: Der 62-Jährige strebt eine weitere Mandatszeit an und hat sich deshalb erneut beworben, wie er auf Nachfrage bestätigt.

Die „Stellenanzeige“ war am 20 ...