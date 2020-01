Der Fraktionschef der Demokratischen Partei ist tot. Eugène Berger wurde 59 Jahre alt.

Eugène Berger ist tot

Marc HOSCHEID Der Fraktionschef der Demokratischen Partei ist tot. Eugène Berger wurde 59 Jahre alt.

Die traurige Nachricht erreicht die Chamber während der Debatte zum "PIB du bien-être": Eugène Berger ist tot. Der Fraktionschef der Liberalen war am 16. Januar unerwartet mit schweren gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert und auf der Intensivstation behandelt worden.

Das erste Mal war der am 4. Dezember 1960 in Bettemburg geborene Berger 1994 für die Liberalen in das Parlament gewählt worden. Bekannt geworden war der als Lehrer tätige Berger zuvor, weil er am 1. Oktober 1992 als erster Luxemburger den Mount Everest, den höchsten Berg der Erde, erfolgreich bestiegen und dafür im selben Jahr den Titel "Sportler des Jahres" erhalten hatte.

Nach den Wahlen 1999 gingen DP und CSV eine Regierungskoalition ein und Berger wechselte von der Chamber in die Regierung. Er war dort bis 2004 Staatssekretär im Umweltministerium.

2004 erlebte Berger seinen ersten und gleichzeitig größten politischen Rückschlag. Bei der Wahlniederlage der Liberalen verlor er seinen Sitz im Abgeordnetenhaus. Auf der Südliste musste er dem damaligen Bürgermeister von Differdingen Claude Meisch, der 1.702 Stimmen mehr erhielt, den Vortritt lassen.

Am 20. Dezember 2007 konnte er dann seine Rückkehr ins Parlament feiern. Dort ersetzte er Henri Grethen, der zum Europäischen Rechnungshof wechselte. Von diesem Moment an gehörte er dem Parlament ununterbrochen etwas mehr als zwölf Jahre an. Während er 2009 und 2013 direkt wiedergewählt wurde, rückte er 2018 für Pierre Gramegna nach, der in der Neuauflage der Gambia-Regierung erneut Finanzminister wurde.

Nachdem er 2009 zu einem der beiden Vizepräsidenten der DP-Fraktion bestimmt worden war, übernahm er 2013 den Chefposten, den er eigentlich zur Hälfte der Legislaturperiode an Gilles Baum abgeben sollte. 2014 war er unter anderem Berichterstatter zum ersten Haushalt von Blau-Rot-Grün.

Eugène Berger, der 59 Jahre alt wurde und in Peppingen lebte, hinterlässt zwei Kinder.

Die Sitzung der Chamber am Dienstagnachmittag wurde um 16.34 Uhr unterbrochen, als Vizepräsident Mars Di Bartolomeo den Verlust verkündete.

Erste Beileidsbekundungen

Die DP und die liberale Fraktion reagierten umgehend auf die traurige Nachricht. In einer Mitteilung heißt es: "Mam Eugène Berger verléisst eis een engagéierten an häerzleche Mënsch, dee sech vill Jore fir d'Wuel vu senge Matmënschen agesat huet.

Auf Twitter veröffentlichte die Abgeordnetenkammer bereits kurz nach dem unerwarteten Sitzungsabbruch eine Beileidsbekundung.

Suite à la triste annonce de la mort du chef du groupe politique @dp_lu Eugène Berger, la Chambre des Députés tient à exprimer ses plus sincères condoléances à toute la famille.

Auch Premierminister Xavier Bettel reagierte in den sozialen Medien auf den Tod seines langjährigen Parteikollegen Eugène Berger: "Es ist mit großem Leid und Trauer, dass wir uns für immer von Eugène Berger verabschieden." Er sei nicht nur ein engagierter Politiker und begabter Sportler gewesen, sondern auch ein guter Mensch und ein enger Partner. Der Familie gelte sein tiefstes Mitgefühl.

Et ass mat groussem Leed an Trauer dass mir dem Eugène Berger fir ëmmer Äddi soen. Hien war net nëmmen en devouéierte Politiker a begaabte Sportler mee v.a. e gudde Mënsch an enke Partner. Mir drécke senger Famill an all deenen déi him no stoungen eis déifste Matgefill aus. XB