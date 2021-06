Der in Luxemburg geborene ehemalige deutsche Staatsbürger, dann französische Außenminister und Ministerpräsident gab den Anstoß für die europäische Versöhnung.

EU-Vordenker

Papst will Robert Schuman selig sprechen

Der in Luxemburg geborene ehemalige deutsche Staatsbürger, dann französische Außenminister und Ministerpräsident gab den Anstoß für die europäische Versöhnung.

(dpa/MeM) - Der Politiker Robert Schuman, bekannt als Architekt der europäischen Integration, ist auf dem Weg zur Seligsprechung durch die katholische Kirche. Papst Franziskus billigte eine Liste von Personen für das Verfahren, auf der der 1963 gestorbene ehemalige Außenminister Frankreichs steht. Das teilte der Vatikan am Samstag mit.

Schumans Biografie steht exemplarisch für eine Region in der Mitte Europas, die jahrhundertelang von Zwietracht geprägt war.

Geboren wurde er als Deutscher in Clausen, dem heutigen Stadtteil der Stadt Luxemburg. Seine Muttersprache war das Moselfränkische, wie es in Luxemburg und dem nördlichen Saarland gesprochen wird. Im Ersten Weltkrieg in der deutschen Verwaltung tätig wurde Schuman nach Rückkehr Lothringens an Frankreich französischer Staatsbürger. Er kämpfte im Zweiten Weltkrieg in der französischen Résistance.

Nach dem Krieg wurde er Ministerpräsident und Außenminister Frankreichs. 1966 wurde zu seinen Ehren in Luxemburg das Robert Schuman-Monument eingeweiht.

Am 9. Mai 1950 hielt Schuman eine wegweisende Rede über seine Ideen der Zusammenarbeit in Europa. Er schlug die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) vor, deren Mitglieder ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammenlegen sollten. Die EGKS mit den Gründungsmitgliedern Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Belgien war die erste supranationale europäische Institution, aus der schließlich die heutige Europäischen Union wurde.

„Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen“, so Schuman, „und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.“

