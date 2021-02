2019 lebten in Luxemburg 136 Mädchen, die riskieren, Opfer einer Genitalverstümmelung zu werden. Die Zahl stieg seit 2011 stark an. An die Regierung ergehen Empfehlungen - und Kritik.

EU-Studie zur Genitalverstümmelung: Luxemburg macht Rückschritte

Annette WELSCH 2019 lebten in Luxemburg 136 Mädchen, die riskieren, Opfer einer Genitalverstümmelung zu werden. Die Zahl stieg seit 2011 stark an. An die Regierung ergehen Empfehlungen - und Kritik.

In Luxemburg wohnten 2019 822 Mädchen im Alter zwischen null und 18 Jahren, die aus einem Land kommen, das Genitalverstümmelung (FGM) praktiziert - 24 Prozent (201 Mädchen) waren schon in zweiter Generation da. Das European Institute for Gender Equality (Eige) schätzt in einer Studie zur Situation in Luxemburg, dass 12–17 Prozent dieser Mädchen, sprich 102 bis 136, riskieren, eine FGM zu erleiden.

121 Mädchen waren 2019 aus einem FGM praktizierenden Land nach Luxemburg gekommen, um Asyl oder das Flüchtlingsstatut zu beantragen. Nach Eige-Schätzungen liegt bei ihnen das Risiko sogar bei 19 Prozent.

Die meisten der 822 Mädchen kommen aus Eritrea, wo das Risiko, einer Genitalverstümmelung unterworfen zu werden, sehr hoch ist: 69 Prozent der 15- bis 19-jährigen Mädchen sind davon betroffen. Kleinere Gruppen stammen von der Elfenbeinküste, aus Ägypten, Äthiopien, Guinea, Guinea-Bissau und dem Irak.

Risiko ist seit 2011 gestiegen

Luxemburg ist das einzige EU-Land, in dem das geschätzte FGM-Risiko seit 2011 angestiegen ist. Dass es 2019 in absoluten Zahlen mehr Mädchen mit FGM-Risiko in Luxemburg gab, ist der Tatsache geschuldet, dass die Zahl der Mädchen aus FGM praktizierenden Ländern von 161 im Jahr 2011 auf 822 im Jahr 2019 hoch ging.

Die Zahl der Mädchen aus FGM praktizierenden Länder stieg stark an.

Aber auch der Prozentsatz der Mädchen im Hochrisiko-Bereich stieg in dieser Zeit von neun auf 17 Prozent an. Das liegt wohl daran, dass 2011 noch die größte Gruppe aus Kamerun stammte und dort die Prävalenz von FGM nur bei 0,4 Prozent liegt.

Die vom Eige entwickelte Schätz-Methode zur Zahl der in der EU von FGM bedrohten Mädchen wurde bislang auf 13 Länder angewandt. Es werden zwei Szenarien betrachtet: Im Hochrisiko-Szenario wird angenommen, dass der Einfluss der Migration in die EU nicht existiert und die Mädchen in derselben Gefahr schweben als wären sie noch in ihrem Land. Im Niedrigrisiko-Szenario wird angenomen, dass die Migration und die Akkulturation die Änderung von Verhaltensweisen und Einstellungen gegenüber FGM beeinflusst.

FGM in Luxemburg strafbar

Juristisch gesehen ist die FGM seit 2008 in Luxemburg strafbar, das gilt auch für außerhalb des Landes praktizierte FGM. 2018 wurde das Strafgesetzbuch nochmals um eine detailliertere Erklärung der verschiedenen Formen der FGM ergänzt, als die Istanbul-Konvention umgesetzt wurde.

Wer eine der FGM-Arten durchführt, erleichtert oder fördert, dem drohen drei bis fünf Jahre Gefängnis und Geldstrafen von 500 bis 10.000 Euro. Bislang gab es noch keinen Fall, der strafrechtlich verfolgt wurde. Die Genitalverstümmelung ist auch explizit im 2008er Gesetz zur Kinder- und Familienhilfe verboten. Luxemburg ist zudem eines der wenigen Ländern, wo das FGM-Risiko seit 2015 zu den offiziellen Gründen zählt, Asyl gewährt zu bekommen.

Kritikpunkte

Es gibt aber auch Kritikpunkte. Einen Nationalen Plan gegen FGM gibt es nicht und im neuen Nationalen Aktionsplan zur Gleichstellung zwischen Mann und Frau von 2020 wird die FGM im Gegensatz zu dem vorhergehenden Plan (2015 - 2018) gar nicht mehr erwähnt, schreibt Eige. Zudem wird im Aktionsplan zur Förderung der sexuellen Gesundheit nur an einer Stelle Bezug zur FGM genommen - wenn es generell um das Verbot jeder Form von physischer und sexueller Gewalt geht.

Im neuen Nationalen Aktionsplan zur Gleichstellung wird FGM gar nicht mehr erwähnt. Eige-Bericht

„Es fehlen Einrichtungen, an die Mädchen und Frauen sich wenden können, die eine Genitalverstümmelung erlitten haben“, heißt es in der Studie. Es gebe zwar Initiativen, die die Integration migrierter Frauen unterstützen und sichere Räume bieten, aber sie fokussieren sich nicht explizit auf FGM. Und Präventionsbemühungen seien rar gesät, sie beschränken sich auf Sensibilisierungskampagnen der Stadt Luxemburg rund um den 6. Februar, den Internationalen Tag gegen FGM.

Das Nationale Referenzzentrum zur Förderung der affektiven und sexuellen Gesundheit, Cesas hat 2020 einen Führer zu Sex und Sexualität für Schüler erstellt, der auch das Thema FGM berührt und in den Schulen von ausgebildetem Personal vorgestellt wird.

Die Empfehlungen

Eige empfiehlt Luxemburg, ein nationales Register für Fälle der FGM zu schaffen und Gesundheitsberufler zu verpflichten, diese per Diagnosecode einheitlich und anonym zu melden. Das Justizministerium müsste über die strafrechtlichen Maßnahmen besser informieren. Die Unterstützung von FGM-Opfern während des Asylverfahrens sollte verbessert und die Asylgründe einem Monitoring unterworfen werden.

Asylbewerber sollten über die rechtliche Lage informiert werden und der Empfang und die Unterbringung sollte den Bedürfnissen von FGM-Opfern und Mädchen mit FGM-Risiko Rechnung tragen: Reha-Möglichkeiten mit psychologischer und medizinischer Unterstützung. Und es sollte interministeriell, mit ONG und kommunalen Akteuren ein Nationaler Aktionsplan zur Genitalverstümmelung erstellt werden, der auch ein Budget vorsieht. Unter anderem müsste auch die Arbeit mit den Migranten-Gemeinschaften verbessert werden und Kampagnen gezielt für die neu eingereisten Gruppen aus Eritrea und Irak erstellt werden.

Stimmen aus der Migrantengemeinschaft

In Gesprächen in Luxemburg mit Migranten aus Ländern, die FGM praktizieren, speziell Eritrea, Guinea-Bissau und Senegal, konnten die Forscher in Erfahrung bringen, dass dort Genitalverstümmelungen im Schwinden begriffen sind. Sie existieren in Großstädten noch im Verborgenen und eher noch im ländlichen Raum.

Einige Teilnehmer verspürten Scham aufgrund ihrer Beschneidungen und dem Unvermögen, sexuelles Vergnügen zu verspüren, andere meinten, es gebe keinen Grund, Frauen zu beschuldigen, deren Familien ihnen das angetan haben. Unter den Teilnehmer aus Guinea-Bissau beharrten einige ältere darauf, dass FGM positive Aspekte habe und stritten Gesundheitsprobleme ab, während jüngere widersprachen.

Mütter und Großmütter entscheiden

Alle Teilnehmer glaubten, dass Mädchen, die in Europa leben nicht einer FGM unterzogen werden. Einige meinten, dass eine Rückkehr in das Herkunftsland das Risiko berge, während des Aufenthalts beschnitten zu werden. Generell lobten die Teilnehmer das Gesundheitssystem in Luxemburg, waren sich aber nicht der Angebote bewusst, die es für verstümmelte Frauen und ihre speziellen Probleme gibt. Die Frauen aus Eritrea waren sich zum großen Teil einig, dass die Mütter und Großmütter Schlüssel-Entscheider sind, wenn es um FGM geht.

Eige untersuchte im vergangenen Jahr die Situationen in Dänemark, Spanien, Luxemburg und Österreich. Die EU erhält dadurch wichtige Informationen, um nicht zuletzt gezielte Politikansätze zu entwickeln, damit die FGM ausgelöscht werden kann. Derzeit variiert das Risiko des Hochrisiko-Szenarios zwischen 15 Prozent in Spanien und 21 Prozent in Dänemark und des Niedrigrisiko-Szenarios zwischen neun Prozent in Spanien und zwölf Prozent in Luxemburg und Österreich.

