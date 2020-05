EU-Standort: Luxemburg schafft sich ab

Die Tatenlosigkeit der luxemburgischen Regierung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hat Folgen.

Die augenscheinliche Tatenlosigkeit der luxemburgischen Regierung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hat Folgen. Waren bislang vor allem Niedrigverdiener ohne Wahlrecht betroffen, so weitet sich der Kreis all jener, denen das Leben im Großherzogtum schlicht zu teuer ist.

Mittlerweile trifft es auch die gut ausgebildeten und jungen Vorzeigeeuropäer, die für einen Job in den in Luxemburg ansässigen EU-Institutionen in Frage kommen ...