Joëlle Elvinger kann an den Europäischen Rechnungshof wechseln. Das Europaparlament stimmte der Nominierung der DP-Politikerin zu.

EU-Rechnungshof: grünes Licht für Joëlle Elvinger

Marc SCHLAMMES

Der Weg für Joëlle Elvinger an den Europäischen Rechnungshof ist frei: Das Europaparlament stimmte dem Wechsel der Noch-DP-Deputierten am Dienstag zu.

Anfang kommenden Jahres kann Elvinger, die als Abgeordnete unter anderem Berichterstatterin zum Etatentwurf für 2018 war, somit die Nachfolge von Parteikollege Henri Grethen antreten. Grethen, seit Januar 2008 Mitglied des EU-Rechnungshofes, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Wechsel am Krautmarkt

In der Chamber steht folglich ein weiterer Wechsel an; Claude Lamberty, DP-Generalsekretär, kann sich auf sein Comeback am Krautmarkt vorbereiten. der 43-Jährige gehörte dem Parlament bereits zwischen 2016 und 2018 an; bei den Wahlen vom Oktober 2018 belegte er auf der Zentrumsliste der Liberalen Rang 8 mit 156 Stimmen weniger als Joëlle Elvinger.