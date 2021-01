Der Parlamentspräsident sprach von „psychologischer Belästigung“ ihren Assistenten gegenüber. Laut Semedo gehören diese Probleme der Vergangenheit an.

Politik 1

EU-Parlament: Monica Semedo suspendiert

Diego VELAZQUEZ Der Parlamentspräsident sprach von „psychologischer Belästigung“ ihren Assistenten gegenüber. Laut Semedo gehören diese Probleme der Vergangenheit an.

Wegen „Belästigung von Assistenten“ entschied EU-Parlamentspräsident David Sassoli, Monica Semedo, Luxemburger EU-Abgeordnete für die DP, für zwei Wochen zu suspendieren. Während 15 Tagen entgehen Semedo damit Tagegelder und sie darf nicht an „Tätigkeiten des Europäischen Parlaments“ teilnehmen. Das verkündete Sassoli bei der Eröffnung der Plenarwoche am Montagabend in Brüssel. Er sprach als Begründung von „psychologischer Belästigung“ Semedos Assistenten gegenüber. Die liberale Abgeordnete kann gegen die Entscheidung intern Berufung einlegen.

Das Video der Eröffnung, die Passage über Semedo kommt etwa ab Minute 3:00.

Der Italiener folgt damit dem Vorschlag eines internen Kontrollgremiums, das sich mit Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz beschäftigt. Die Entscheidung sei Semedo am 15. Januar mitgeteilt worden, so Sassoli.



Monica Semedo, Isabel Wiseler: Ihr erstes Jahr in Brüssel Die EU-Abgeordneten Monica Semedo (DP) und Isabel Wiseler (CSV) blicken auf ihre ersten zwölf Monate in Brüssel zurück.

Anfang 2020 hatten Semedos Parlaments-Mitarbeiter in kurzer Zeit gekündigt und sich intern über ihre Chefin beschwert. Parlamentskreise berichten über Semedos schwierige Art mit Assistenten umzugehen, die ständig zur Verfügung stehen mussten.

Die DP-Politikerin meldete sich am Montagabend mit einem Communiqué zu Wort. Sie wolle zunächst ihre früheren Mitarbeiter um Entschuldigung bitten. „Seit Beginn meines Mandats und schon vorher war ich sehr anspruchsvoll mir selbst und meinem Team gegenüber, was unglücklicherweise für unüberwindbare Spannungen gesorgt hat, was ich bedaure“, so Semedo. Sie akzeptiere die Entscheidung des Parlamentspräsidenten und auch die Sanktionen. Nachdem ihr Mitarbeiterstab im März 2020 „neu organisiert“ worden sei, unterhalte sie eine „exzellente Arbeitsbeziehung“ zu ihren Assistenten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.