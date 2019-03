EU-Märchen

Märchenhaft war das Schicksalsjahr 1989 in Europa. 2019 taugt die EU-Story eher als Gruselgeschichte, mit vielen populistischen Gespenstern.

Märchenhaft war, was sich im Schicksalsjahr 1989 in Europa zutrug. 2019 taugt die EU-Story eher als Gruselgeschichte, mit vielen populistischen Gespenstern. Dabei gibt es Potenzial für ein Happy End.

Es war einmal. So beginnen gemeinhin Märchen. Märchenhaft war, was sich vor 30 Jahren in Europa ereignete. Es war einmal ... 1989. Das Jahr, in dem der Eiserne Vorhang fällt, so dass sich europäische Geschichte und Geografie versöhnen können und infolgedessen nahezu alles möglich scheint. Vieles wird danach möglich, von der Wiedervereinigung 1990 bis hin zur Osterweiterung 2004 beziehungsweise 2007.

Orbán gestern und heute

Und heute? 30 Jahre sowie einige Finanz- und Flüchtlingskrisen später hat Ernüchterung die Euphorie aus dem Schicksalsjahr 1989 abgelöst, funktioniert die EU im Modus der Krisenbewältigung ...