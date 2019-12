EU-Gesundheitsbericht: Es wird zu viel getrunken

Der Länderbericht der EU-Kommission zur Gesundheit bescheinigt Luxemburg eine gute Versorgung. Doch bei der Prävention gibt es Defizite.

Außer in Dänemark und Rumänien wird nirgends in der EU so viel getrunken wie in Luxemburg. Der Alkoholgenuss, vor allem „binge drinking“ (sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit), von dem jeder dritte Erwachsene berichtet, gibt Anlass zur Sorge. So lässt sich fast jeder zehnte Todesfall (neun Prozent) auf den Risikofaktor Alkohol zurückführen, sechs Prozent sind es in der EU.

Dabei ist die Sterblichkeit aufgrund von sowohl behandelbaren als auch vermeidbaren Todesursachen in Luxemburg eigentlich gering: Mit 140 Fällen von 100 ...