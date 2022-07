Angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa halten die ECDC und die EMA eine weitere Auffrischungsimpfung für Menschen ab 60 für sinnvoll.

Corona-Pandemie

EU-Behörden empfehlen vierte Impfung für alle ab 60

Angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa halten die ECDC und die EMA eine weitere Auffrischungsimpfung für Menschen ab 60 für sinnvoll.

(dpa) - Führende EU-Behörden halten es angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa für sinnvoll, allen Menschen im Alter ab 60 Jahren eine weitere Auffrischimpfung gegen Covid-19 zu geben. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahlen am Montag, eine zweite Booster-Impfung für Personen ab 60 sowie für Vorerkrankte in Betracht zu ziehen. Bereits im April hatten die in Stockholm und Amsterdam ansässigen Behörden solche Auffrischdosen für alle ab 80 empfohlen.



Es gebe keine Zeit zu verlieren, erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. „Ich rufe die Mitgliedstaaten auf, sofort zweite Auffrischungsimpfungen für alle über 60 sowie alle gefährdeten Personen einzuführen, und fordere alle auf, die in Frage kommen, sich impfen zu lassen.“

In Luxemburg entschied sich die Regierung am vergangenen Freitag vorerst sowohl gegen eine sektorielle Impfpflicht als auch gegen die Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren. Man bereite sich dennoch darauf vor, sie einführen zu können, sollte die Lage sich erneut verschlimmern.

