Etienne Schneider tritt am 4. Februar 2020 zurück

Danielle SCHUMACHER Lange war darüber spekuliert worden. Nun steht fest: Wirtschaftsminister und Vizepremier Etienne Schneider verlässt am 4. Februar die Regierung.

Vizepremier Etienne Schneider (LSAP) legt sein Amt am 4. Februar 2020 nieder. Das kündigte er am Montag bei einer Pressekonferenz an. An diesem Termin werde Großherzog Henri ihn offiziell entlassen, so Schneider. Mit dieser Ankündigung setzte er allen Spekulationen ein Ende, die sich zuletzt an seiner Person festgemacht hatten.



Er sei immer schon der Meinung gewesen, dass Regierungsmitglieder nicht zu lange im Amt bleiben sollten, denn "nach zehn Jahren hat man die besten Eier gelegt". Schneider erinnerte noch einmal daran, dass er beim Referendum von 2015 der Initiator der dritten Frage war, bei der es um eine Mandatsbegrenzung auf zehn Jahre ging.



Das Medieninteresse an der Pressekonferenz war groß. Foto: Guy Wolff

Dass er die politische Bühne nun aber bereits nach acht Jahren als Wirtschaftsminister verlässt begründet Etienne Schneider mit dem Abschneiden seiner Partei bei den Wahlen vom Oktober 2018. Er habe als LSAP-Spitzenkandidat nicht verhindern können, dass seine Partei erneut Verluste hinnehmen musste und auch persönlich habe er Federn lassen müssen.



Minister Schneider betonte in dem Zusammenhang, dass er seiner Partei, aber auch den Regierungskollegen, bereits nach den Walen seinen Rücktritt angeboten hatte. Allerdings hätten sowohl die Verantwortlichen der LSAP als auch die Regierung ihn gebeten, noch weiter zu machen.



Rücktritt nicht aus Frust



Seine Entscheidung sei nicht aus Frust gefallen, er habe auch keinen Druck von außen. Er wolle aber Konsequenz beweisen, sagte Schneider. Was er nach seinem Rückzug aus der Politik machen will, wisse er noch nicht, allerdings wolle er "sein Leben zurück".



Was genau er nach seinem Rücktritt machen will, sagte der Vizepremier nicht. Er wolle sich erst einmal neu "sortieren", bevor er eine neue Aufgabe angeht. Er habe in den vergangenen Tage zwar Angebote erhalten, doch er wolle nichts überstürzen.