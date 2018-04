Der Regionalvorstand der DP hat die Kandidaten für den Bezirk Norden vorgeschlagen. Angeführt wird die Liste von den beiden Ministern Fernand Etgen und Marc Hansen.

Etgen und Hansen führen DP-Liste im Norden an

Nach den Bezirken Zentrum und Süden legte gestern der DP-Regionalvorstand Norden seine Kandidatenliste für die Parlamentswahlen im Herbst vor. Auch im Norden gehen die Liberalen mit einer Doppelspitze ins Rennen: Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (Feulen) und Wohnungsbauminister Marc Hansen (Useldingen) führen die Nord-Liste an. Die weiteren Kandidaten sind die beiden Abgeordneten André Bauler (Erpeldingen) und Edy Mertens (Wilwerdingen) sowie Stéphanie Goerens (Weicherdingen), Francine Keiser (Hosingen), Marco Koeune (Harlingen), Marie Muller (Ettelbrück) und Mike Poiré (Mertzig).



Die Vorschläge des Regionalvorstandes müssen in den nächsten Tagen noch vom Comité directeur der Demokratischen Partei gutgeheißen werden.



Bereits am Dienstag hat die DP ihre Kandidatenliste im Zentrum veröffentlicht. Sie wird vom Duo Xavier Bettel und Corinne Cahen angeführt. Im Bezirk Süden zieht die Demokratische Partei mit Finanzminister Pierre Gramegna und Bildungsminister Claude Meisch als Spitzenkandidaten in die Parlamentswahlen. Die Kandidaten im Bezirk Osten sollen erst morgen vom Regionalvorstand bekannt gegeben werden. Sicher ist allerdings jetzt schon, dass beiden Abgeordneten Gilles Baum und Lex Delles die Liste im Bezirk Osten anführen werden. Am 3. Mai werden dann alle DP-Kandidaten zusammen offiziell vorgestellt.