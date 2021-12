„Es ist nicht nur eine Epidemie der Ungeimpften“

Gerade wegen der Omikron-Variante braucht es eine Beschleunigung der Impfkampagne, so der Direktor der Santé im Interview.

Dr Jean-Claude Schmit

In Zeiten von Impfskepsis und Protesten gibt der Direktor der Santé seine Einschätzung der Lage ab. Angesichts der Omikron-Variante könnte es schwieriger werden, die Herdenimmunität zu erreichen. So oder so erscheint es dem Mediziner wichtig, die Impfkampagne zu beschleunigen.