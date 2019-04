Angesichts der anstehenden Europawahlen haben die Bischöfe der Euregio einen Hirtenbrief verfasst. Er soll die europäischen Bürger zur Teilnahme an den Wahlen ermutigen.

"Es ist nicht alltäglich, dass Bischöfe über Europa reden"

Angesichts der anstehenden Europawahlen haben die Bischöfe der Euregio einen Hirtenbrief verfasst. Er soll die europäischen Bürger zur Teilnahme an den Wahlen ermutigen.

(Bep) - „Es ist nicht alltäglich, dass Bischöfe über Europa reden. Wir fühlen uns aber dazu verpflichtet, weil wir Europa jeden Tag hautnah erleben, da jeder von uns in einer Grenzregion lebt.“ Mit diesen Worten erklärte Erzbischof Jean-Claude Hollerich das Entstehen des Hirtenbriefs der neun Bischöfe der Euregio anlässlich der anstehenden Europawahlen, der gestern in Bischofspalast vorgestellt und von seinen neun Autoren unterzeichnet wurde.



Hinter dem „Brief an unsere europäischen Brüder und Schwestern“ stehen die Diözesen aus Aachen, Lüttich, Luxemburg, Metz, Namur, Nancy, Trier, Troyes und Verdun, die zusammen die Euregio bilden. Dass gleich neun Verfasser hinter einem Hirtenbrief stehen, ist dabei ein Novum. „Unser Brief ist eine Premiere. Wir haben ihn als Freunde und Nachbarn verfasst“, so Jean-Pierre Delville, der Bischof von Lüttich.



Auch das Vorstellungsdatum ist kein Zufall. Am 29. April feiert die katholische Kirche das Fest der heiligen Katharina von Siena, die Schutzpatronin von Europa. Im 14. Jahrhundert hatte Katarina den Papst zu einer Rückkehr von Avignon nach Rom überzeugt und somit eine drohende Kirchenspaltung verhindert. Marc Steger, Bischof von Troyes, würdigte Katarina von Siena als „außerordentliche Frau“ und sprach ihr einen erheblichen Anteil an der Einheit Europas bei.



Gleichgewicht und Frieden



In ihrem Brief vertreten die Bischöfe keine politische Position. Sie wollen den europäischen Bürgern nur vor Augen führen, welche historische Errungenschaft die Europäische Union ist und welche Gefahren, Herausforderungen aber auch Möglichkeiten zurzeit bestehen. „Die Europäische Union ist ein wesentliches Instrument für das Wohlergehen und den Frieden - und das weit über ihre Grenzen hinaus“, so Bischof Stenger.



Vor allem angesichts steigender nationalistischer und populistischer Tendenzen, die an der Essenz der Union zehren, sei es dringend gewesen, den europäischen Mitbürgern dies wieder ins Gedächtnis zu rufen, auch um sie zur Teilnahme an den Europawahlen zu bewegen, so Jean-Claude Hollerich. „Die aktuelle Lage erfordert unser Wort, denn wir sind keine Euroskeptiker. Wir stehen aber auch nicht für politische Inhalte. Wir wollen den Menschen ausschließlich zeigen, welchen positiven Impakt die Union auf ihr Leben hat. Die EU-Wahlen sind deshalb von außerordentlicher Wichtigkeit“, so der luxemburgische Erzbischof weiter.



Zu den Problemen Europas zählen die Bischöfe, neben den nationalistischen und populistischen Tendenzen auch das wachsende Auseinanderdriften von Armen und Reichen. Die Europäische Union müsse wieder sozialer werden, die Umverteilung von Reichtum wieder gerechter, befand Hollerich. „Viele Menschen in Europa fehlt eine Zukunftsperspektive, das ist nicht gut“, so sein Fazit.



Sechs Herausforderungen



Für die neun Bischöfe ist die wachsende soziale Ungerechtigkeit einer der sechs Brandherde, die zur aktuellen Krise in Europa geführt haben. Ein weiteres Problem der Union haben sie in den neuen Formen des Terrorismus und dessen Bekämpfung ausgemacht. Diesen Kampf kann Europa nur durch vereinte Kräfte auf diplomatischer Ebene gewinnen. Die dritte Herausforderung für die Europäische Union ist die Achtung des menschlichen Lebens in all seinen Phasen. Auch die ökologische Krise wird im Hirtenbrief angeschnitten.



Daneben schneiden die Bischöfe das Thema Migration im Hirtenbrief an. „Europa muss in einem von allen seinen Mitgliedsstaaten angenommenen und abgesprochenen Ansatz dafür sorgen, dass es die Migranten mit Respekt vor ihrer Würde aufnimmt und gleichzeitig ihre Notsituation mit der gebotenen Geduld und Empfindsamkeit meistert, damit die ergriffenen Maßnahmen nicht zu Spannungen in den Aufnahmeländern führen“, so die Forderung der Bischöfe. Als letzte Herausforderung wird die Arbeitslosigkeit genannt.



Europa muss sich auf seine alten Werte zurückbesinnen, will es den Weg aus der aktuellen Krise schaffen, so das Fazit der Bischöfe. „Die europäischen Bürger müssen sich darum bemühen, das Gemeinsame in den Unterschieden zu finden“, so die Aufforderung von Bischof Stenger.