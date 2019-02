Die Antragsteller hinter der Petition 1107 fordern einen verstärkten Kampf gegen den Plastikmüll. Am Mittwoch durften sie ihr Anliegen in einer öffentlichen Anhörung in der Chamber verteidigen.

"Es ist höchste Zeit, zu handeln"

Am Mittwoch stand der Kampf gegen den Plastikmüll auf der Tagesordnung der Chamber. Anlass für die Diskussion war die öffentliche Anhörung der Antragsteller der Petition 1107, die eine Reduzierung von Plastikverpackungen in Luxemburg gefordert haben. Insgesamt wurde die Petition von 4.979 Bürgern unterschrieben. Der Antragsteller Paul Philippe begann seine Rede mit einer Anekdote ...

