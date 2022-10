Die Landwirtschaftskammer und die Bauernverbände protestieren gegen das geplante Agrargesetz und fordern Minister Claude Haagen zum Dialog auf.

Agrargesetz

"Es ist ein Skandal, wie mit den Bauern umgegangen wird"

Michèle GANTENBEIN Die Landwirtschaftskammer und die Bauernverbände protestieren gegen das geplante Agrargesetz und fordern Minister Claude Haagen zum Dialog auf.

Die Bauern sind nicht zufrieden mit der aktuellen Fassung des geplanten Agrargesetzes und auch nicht mit ihrem Minister Claude Haagen (LSAP), dem sie mangelnde Dialogbereitschaft vorwerfen.

Um Druck auf ihn auszuüben, haben die Landwirtschaftskammer und sämtliche Bauernverbände am Dienstag eine gemeinsame Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude organisiert – pünktlich zum Auftakt der neuen Parlamentssession.

Das Gesetz sieht eine Deckelung der Viehbestände vor, um die Ammoniak-Emissionen zu reduzieren. Dadurch werden die Betriebe in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Das bereitet vielen Landwirten große Sorgen. Sie fürchten um ihre Existenz – vor allem all jene, die in eine Vergrößerung investiert und sich dafür hoch verschuldet haben.

Die Deckelung wurde ohne Rücksprache mit den Bauern in den Text eingeschrieben. Guy Feyder beschwerte sich, dass Vorschläge der Bauern ignoriert werden und die Landwirtschaft nicht wertgeschätzt wird. „Es ist ein Skandal, wie mit dem Sektor umgegangen wird“, so der Präsident der Landwirtschaftskammer.

7 Die Bauern wollen, dass Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) sich mit ihnen an einen Tisch setzt und auf Augenhöhe mit ihnen über die Ausrichtung des geplante Agrargesetzes diskutiert, statt alles im Alleingang zu entscheiden. Foto: Chris Karaba

Die Bauern wollen, dass Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) sich mit ihnen an einen Tisch setzt und auf Augenhöhe mit ihnen über die Ausrichtung des geplante Agrargesetzes diskutiert, statt alles im Alleingang zu entscheiden. Foto: Chris Karaba

Die Bauern forderten Minister Haagen auf, sich ihre alternativen Vorschläge zur Reduzierung der Ammoniak-Emissionen anzuhören und auf das Einfrieren der Viehbestände zu verzichten.

Bauern haben alternative Vorschläge

Landwirtschaftsminister Claude Haagen erklärte, dass er nicht zwingend an Artikel 6 zur Viehbestandsdeckelung festhalten wolle und sagte den Bauern zu, alternative Vorschläge zur Reduzierung der Ammoniak-Emissionen in Betracht ziehen zu wollen, „wann se d'Strooss halen“. Diese Diskussionen können beginnen, sobald die Landwirtschaftskammer ihr Gutachten zum Entwurf eingebracht hat.

