Nun ist es offiziell: Am Montag wurde das Gesetz zur Abschaffung der Kirchenfabriken im Memorial veröffentlicht. Der Kirchenfonds kann also wie geplant am 1. Mai den Betrieb aufnehmen. Eine Übergangsphase soll über die Startschwierigkeiten hinweghelfen.

Es ist amtlich

Danielle Schumacher Das Gesetz, mit dem die Kirchenfabriken abgeschafft und der neue Kirchenfonds ins Leben gerufen wird, wurde am Montag im Memorial veröffentlicht. Das Gesetz tritt nun wie geplant am 1. Mai in Kraft.

Mit der Veröffentlichung der „Loi du 13 février 2018“ im Amtsblatt ist der letzte Schritt vollzogen: Am 1. Mai tritt das Gesetz in Kraft, dann kommt das endgültige Aus für die 285 Kirchenfabriken. An ihre Stelle tritt der neue Kirchenfonds. Weil der Fonds in Zukunft auf nationaler Ebene das tut, was bislang auf lokaler Ebene in den Zuständigkeitsbereich der Kirchenfabriken fiel, ist von allen Beteiligten ein Umdenken erfordert ...