"Es fehlten nur ein paar Dokumente"

Annette WELSCH Gesundheitsminister Etienne Schneider wiegelt ab, der Oppositionspolitiker Claude Wiselerer mahnt an, dass noch vieles zu tun ist - die Abgeordneten befassten sich mit dem Bericht zur Finanzierung der Krankenhausinvestitionen.

Am Dienstag befasste sich die Budgetkontrollkommission zusammen mit der Gesundheitskommission mit dem Rechnungshofbericht zur öffentlichen Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Am Anfang war das Stühlerücken: Claude Wiseler (CSV) kritisierte, dass Mars Di Bartolomeo (LSAP) als verantwortlicher Gesundheitsminister anwesend war, woraufhin dieser die Sitzung verließ, andere Ausschussmitglieder wiesen darauf hin, dass einige Ausschussmitglieder Verwaltungsratsposten in Krankenhäuser innehatten oder noch haben, sodass auch Jean-Marie Halsdorf (CSV) und Diane Adehm (CSV) den Sitzungssaal verließen.

Aber dann ging es "sachlich zur Sache", wie Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) nach der Sitzung betonte. Er seinerseits spielte die Sachlage herunter und sagte: "Es wurde kein nicht geschuldetes Geld überwiesen und jeder Euro der ausbezahlt wurde, wurde im Ministerium kontrolliert. Aber das Ministerium ist nicht Bauherr und hat nicht Zugriff auf alle Details, sondern übernimmt 80 Prozent der Kosten aufgrund von Konventionen." Richtig sei, dass das ein oder andere Dokument gefehlt habe. So sei eine Konvention nie unterschrieben worden und verschiedene Abrechnungen wurden auch nach mehrmaligem Nachhaken nie vorgelegt. "Die Verantwortung liegt natürlich auch bei denen, die die Abrechnungen machen müssen."

Das lässt sich leicht regeln

Das seien Probleme, die sich leicht regeln lassen würden, wenn man sich ein bisschen anders aufstellt. "Ich habe direkt, als ich Minister wurde einen Posten für einen Ingenieur angefragt, der dann vor Ort Projekte kontrolliert, ob sie auch das sind, was sie sein sollen. Wir müssen auch auf externe Experten zurückgreifen, weil die Projekte riesige Ausmaße haben und zwei Leute bei uns im Ministerium überfordert sind." Schneider ging davon aus, dass das auch vom Ausschuss beschlossen werden wird, man sei bei dieser Sitzung aber noch nicht dazu gekommen. "Ich bin offen für Vorschläge der Kommission, wie man es noch besser und transparenter machen kann."

Claude Wiseler sah die Sache ganz anders. "Ich war relativ erschreckt über die enorm große Zahl von Unzulänglichkeiten im Ministerium über Jahre hinaus." Der Minister versuche, das ganze herunterzuspielen. "Für uns ist klar, dass Kontrollen nicht funktionierten und Verordnungen nicht verabschiedet wurden, die hätten erstellt werden müssen, dass über Jahre das Organigramm für die Verwaltung solch hoher Summen absolut unzulänglich war, dass die Verwaltung überfordert war und dass das auch bekannt war. Deswegen ist eine politische Verantwortung absolut gegeben." Man müsse sich nun die Frage stellen, wie es in Zukunft klappen soll und da müsse noch ganz viel Arbeit geleistet werden."



Da muss noch ganz viel Arbeit geleistet werden.

Wiseler persönlich befürwortet es durchaus, dass Privatträger subventioniert vom Staat Investitionen übernehmen und nicht alles vom Bautenministerium selber übernommen wird. "Wenn man das will, muss man sich aber auch die Mittel geben, wie man das Volumen an Geld im Griff behält und die Ausgaben kontrolliert bleiben. Das war jetzt über zehn, fünfzehn Jahre schief gelaufen und da muss man Remedur schaffen." Wiseler fordert zudem, dass auch die Baufortschritte solcher Privatbauten regelmäßig im Parlament vorgestellt werden. "Ja, die Kontrolle kostet etwas. Der Staat muss sich diese Mittel geben, denn es geht um die korrekte Verwaltung von zig Millionen Euro." Da reiche es auch nicht, eine dritte Person einzustellen, wie der Minister es nun vorhabe.

Verantwortung und Kompetenzaufteilung müssen klar sein

"Ich hätte gerne, dass wir eine Diskussion führen, welche Strukturen wir uns in den Ministerien - dem Gesundheits-, aber auch anderen Ministerien - und welche Methode auf Regierungsebene wir uns geben, um das Reporting an das Parlament zu machen. Wir bestehen jedenfalls darauf, dass Verantwortung und die Kompetenzaufteilung ganz klar sein müssen", betonte Wiseler. Er reagierte auch darauf, dass Schneider der Presse sagte: "Beim Veröffentlichen des Berichts wurde Skandal gerufen worden, schlussendlich gebar der Berg eine Maus."

"Das ist die Taktik des Minister: abwiegeln. Ich finde der Rechnungshof hat eine gute und notwendige Arbeit gemacht auf 50 Seiten stehen eine ganze Reihe Unregelmäßigkeiten und Unzulänglichkeiten, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Wenn über 15 Jahre eine großherzogliche Verordnung fehlt und der Minister sagt, wir machen das jetzt oder wir haben nicht Leute genug, um die Kontrollen zu machen und das weiß man über 15 Jahre, dann sind diese Antworten ungenügend. Es gilt die Unzulänglichkeiten der Vergangenheit aufzuarbeiten und sich zu überlegen, wie man das in Zukunft machen will."

Wir müssen analysieren, was in den letzten zehn, fünfzehn Jahren passiert ist und wo die Verantwortung lag.

Wiseler plädiert nun dafür, dass in der nächsten Sitzung der Kontrollkommission überlegt wird, welche Vorschläge der Regierung unterbreitet werden können, um sich zu reorganisieren damit solche Sachen nicht mehr vorkommen. Er möchte aber auch, dass eine Analyse von dem vorgenommen wird, was in den letzten zehn, fünfzehn Jahren passiert ist und wo die Verantwortung lag.