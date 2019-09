Erzbistum gibt Details zur Bischofsweihe bekannt

In Luxemburg laufen die Vorbereitungen für die Bischofsweihe von Generalvikar Leo Wagener in zwölf Tagen. Am Dienstag veröffentlichte das Erzbistum Informationen für Besucher des Festgottesdienstes.

In Luxemburg laufen die Vorbereitungen für die Bischofsweihe von Generalvikar Leo Wagener in zwölf Tagen. Am Dienstag veröffentlichte das Erzbistum Informationen für Besucher des Festgottesdienstes.

(jt) - Generalvikar Leo Wagener wird am Sonntag, dem 29. September, feierlich zum Weihbischof von Luxemburg geweiht. Die Bischofsweihe findet um 15 Uhr in der Kathedrale statt, wie das Erzbistum auf seiner Website bekannt gibt. Die Öffentlichkeit sei herzlich eingeladen, an der Feier teilzunehmen, so Erzbischof Jean-Claude Hollerich in einem Kommuniqué. Die Weihe werde auch im Internet als Livestream auf cathol.lu übertragen.

Leo Wagener beim Papst Der vor Kurzem zum Weihbischof ernannte Generalvikar traf am Donnerstag den Papst.

Die Kathedrale werde am 29. September um 14 Uhr für den Festgottesdienst geöffnet. Die Bevölkerung ist gebeten, den Eingang zur Rue Notre-Dame hin zu benutzen und bis 14.45 Uhr Platz zu nehmen. Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, werden gebeten, sich bis 20. September unter der Telefonnummer 462023-32 oder per Mail an events(at)cathol.lu als Besucher der Bischofsweihe anzumelden.

Im Vorfeld finden am Freitag, dem 27. September, in Walferdingen (18.30 Uhr) und in Hoscheid (19 Uhr) Gebetsandachten statt.



Wer zum Anlass der Bischofsweihe eine Spende tätigen will, wird gebeten, die gewünschten Beträge entweder an die Fondation Sainte-Irmine (Fonds d’avenir de l’Archidiocèse) oder zur Unterstützung von zwei Flüchtlingsfamilien in Luxemburg (Verwendungszweck: „Ordination épiscopale – Fonds d’avenir“ oder „Ordination épiscopale – Accueil réfugiés“) an das Konto CCPLLULL LU63 1111 7017 0305 0000 zu überweisen.

Leo Wagener, Verwaltungschef des Erzbistums Luxemburg, war am 24. Juli von Papst Franziskus zum Weihbischof von Luxemburg und Titularbischof des historischen Bistums Aquae Novae in Numidia ernannt worden.