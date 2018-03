Jean-Claude Hollerich (59), Erzbischof von Luxemburg, ist neuer Vorsitzender der EU-Bischofskommission COMECE. Die Bischöfe wählten ihn am Donnerstag für die kommenden fünf Jahre in das Amt.

Erzbischof Hollerich wird neuer COMECE-Vorsitzender

(KNA) - Jean-Claude Hollerich (59), Erzbischof von Luxemburg, ist neuer Vorsitzender der EU-Bischofskommission COMECE. Die Bischöfe wählten ihn am Donnerstag in Brüssel bei ihrer Frühjahrsvollversammlung für die kommenden fünf Jahre in das Amt, wie die COMECE über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.



Hollerich folgt auf den Münchner Kardinal Reinhard Marx (64), der nach zwei Amtszeiten nicht mehr wiedergewählt werden konnte. Marx leitete die COMECE seit 2012.



His Excellency Mgr. Jean-Claude Hollerich S.J., Archbishop of #Luxembourg, elected President of @ComeceEu for a 5 years mandate.



Hollerich wurde am 9. August 1958 im luxemburgischen Differdingen geboren. Er studierte Theologie in Rom und trat 1981 in den Jesuitenorden ein.



Nach dem Noviziat im belgischen Namur und zwei Jahren in der heimatlichen Seelsorge setzte er sein Theologiestudien von 1985 bis 1989 in Tokio und Frankfurt fort. Zusätzlich studierte Hollerich nach seiner Priesterweihe 1990 Germanistik in München.1994 wurde er Lehrer für Deutsch, Französisch und europäische Studien an der Jesuiten-Universität Sophia in Tokio, wo er später auch als Seelsorger der dortigen deutschen Pfarrei wirkte. 2011 folgte er auf den langjährigen Amtsinhaber Fernand Franck.

Die COMECE entstand 1980, ein Jahr nach den ersten Direktwahlen des Europaparlaments. In ihr sind die Bischofskonferenzen der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union vertreten. Die Abkürzung steht für das lateinische "Commissio Episcopatum Communitatis Europensis". Die COMECE verfügt über ein ständiges Sekretariat mit Sitz in Brüssel. Generalsekretär der COMECE ist seit 2016 der Franzose Olivier Poquillon (51).