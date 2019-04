Erzbischof Jean-Claude Hollerich würdigt Großherzog Jean als Teil der Luxemburger Geschichte. Er habe zur Identität der Nation beigetragen.

Politik 1

Erzbischof: "Großherzog Jean war der Vater unserer Nation"

Danielle SCHUMACHER Erzbischof Jean-Claude Hollerich würdigt Großherzog Jean als Teil der Luxemburger Geschichte. Er habe zur Identität der Nation beigetragen.

Auch wenn die Nachricht nach den Entwicklungen der letzten Tage nicht unerwartet gekommen sei, sei er tief betroffen gewesen, als er vom Tod von Großherzog Jean erfahren habe, so Erzbischof Jan-Claude Hollerich in einer ersten Reaktion auf das Ableben des früheren Staatschefs. "Großherzog Jean war eine große Persönlichkeit für die luxemburgische Geschichte und für das Luxemburger Volk. Er war der Vater unserer Nation", so der Erzbischof am Dienstagmorgen. Der Verstorbene sei Teil der Luxemburger Identität, so Hollerich weiter und erinnerte an die Rolle des langjährigen Staatschefs während des Zweiten Weltkriegs. "Großherzog Jean ist ein Teil unserer Geschichte."





Er habe für ihn gebetet, erklärte der Erzbischof gegenüber dem "Luxemburger Wort". Er zeigte sich überzeugt, dass Großherzog Jean seinen Frieden finden werden, denn "er war ein sehr guter Mensch, ein Mensch voller Herzlichkeit". Hollerich hob in dem Kontext auch die Liebe von Großherzog Jean für seine Familie hervor.



Ihre erste Begegnung fand 1999 in Japan statt, als Großherzog Jean dort eine Staatsvisite absolvierte. Damals lehrte Jean-Claude Hollerich an der Sophia-Universität. Er habe auf Ostersonntag die Messe für den Großherzog und die Großherzogin gelesen. Er habe auch später aus der Erinnerung noch sehr oft darüber über diese Ostermesse gesprochen.



Auch wenn Großherzog Jean die Geschicke des Landes bereits an seinen Sohn Henri übergeben hatte, als Jean-Claude Hollerich am 12. Juli 2011 zum Erzbischof von Luxemburg ernannt wurde, sollte es nicht bei dieser einen Begegnung bleiben. Er habe Großherzog Jean oft auf dessen ausdrücklichen Wunsch besucht: "Manchmal habe ich die Messe für ihn gelesen. Manchmal haben wir uns aber einfach nur unterhalten." Er sei ein sehr gläubiger Mensch gewesen, der seinen Glauben aber nie zur Schau gestellt habe. Während dieser Gespräche habe Großherzog Jean auch über seine Kindheit berichtet.