Neue Umgebung

Erster Schultag für fast 600 ukrainische Schüler

Nach zwei Wochen Ferien treffen die Schülerinnen und Schüler diese Woche ihre Lehrerinnen und Lehrer wieder, ihre Freunde, aber auch neue Klassenkameraden. Denn auch für fast 600 ukrainische Jugendliche beginnt diese Woche die Schule – und nächste Woche für fast ebenso viele. Sie werden hauptsächlich in den internationalen Schulen unterrichtet. „Für ihr Ziel, in die Ukraine zurückzukehren und später in Europa zu studieren, ist es zunächst wichtig, sich auf Englisch zu konzentrieren, bevor man mit Französisch oder Deutsch anfängt“, sagte Pierre Reding, der im Bildungsministerium für die Empfangsklassen zuständig ist, am Dienstag bei Radio 100,7.

Nach Angaben des Senders wurden 300 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Reding erklärt, dass 77 ukrainischsprachige interkulturelle Mediatoren eingestellt wurden: „Die Stelle des Mediators wurde seit der Balkankrise geschaffen. Ihre Aufgabe ist es, mit den Eltern zu sprechen, den Lehrern deren Kultur zu erklären und eine Vertrauensperson für die ukrainischen Jugendlichen zu sein.“

Bei den Schülern der Zyklen 2 bis 4 in der Grundschule haben die Eltern die Wahl, ihr Kind entweder in die luxemburgische Schule oder in eine internationale Schule zu schicken.

Reding stellt fest, dass viele Jugendliche aus der Ukraine traumatisiert sind: „Die Jugendlichen halten den Kopf gesenkt und die Kinder spielen zwar, aber wenn sie malen, gibt es vor allem dunkle Farben.“

Die neue SEW-Vorsitzende Joëlle Damé sagte gegenüber RTL, dass die Schüler psychologisch betreut werden müssten. Sie spricht von einer „enormen Herausforderung“ bei der Aufnahme dieser neuen Schüler, insbesondere was das Personal betrifft. Die Vertreterin der Bildungsgewerkschaft bedauert, dass sie nicht in die Vorbereitung einbezogen wurde.

