Erster Impfstoff könnte "zum Jahresende" produziert werden

Der luxemburgische Internist und Infektiologe Dr. Gérard Schockmel rechnet mit einer Pharma-Revolution bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Sars-CoV-2-Virus. Er erklärt, warum es sehr schnell gehen kann.

Dr. Gérard Schockmel (59) hat zehn Jahre über RNS-Viren geforscht, vor allem an den Universitäten Oxford und Genf. Er war mehrere Jahre in der Pharma- und Biotech-Industrie weltweit tätig und arbeitet derzeit als Infektiologe in den Robert-Schuman-Kliniken.

Dr. Gérard Schockmel, am 11. Januar veröffentlichten chinesische Wissenschaftler das Genom des Sars-CoV-2-Virus, seither wird fieberhaft an einem Impfstoff geforscht. Wann wird es so weit sein?

Schon zum Jahresende könnte es sein, dass ein Impfstoff produziert werden kann ...