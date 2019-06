Vor gut einem Jahr hat der Kirchenfonds seine Arbeit aufgenommen. Nun ziehen die Verantwortlichen eine erste Bilanz.

Erste Bilanz des Kirchenfonds

Am 1. Mai 2018 hat der Kirchenfonds seine Arbeit aufgenommen. Am 1. Mai dieses Jahres ist die Übergangsphase abgelaufen. Zeit für eine erste Bilanz. Im Rahmen einer Pressekonferenz berichten die Verantwortlichen des Fonds über ihre Erfahrungen der ersten Monate. Die Pressekonferenz wird ab 10.30 Uhr im Livestream übertragen.



Nach dem Aus der alten Kirchenfabriken mussten alle Beteiligten umdenken. Der Fonds, der auf dem Gesetz von 13. Februar 2018 basiert, funktioniert auf drei Ebenen. In jeder Gemeinde gibt es seit Mai 2018 eine neue, kommunale Kirchenfabrik, die allerdings im Gegensatz zu den Vorgängerinnen, über kein juristisches Statut verfügt. Die freiwilligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich um das Tagesgeschäft. Über kleinere Anschaffungen, etwa den Blumenschmuck in den Kirchen, können sie selbst entscheiden. Die kommunalen Kirchenfabriken sollen die Zusammenarbeit mit den Gemeinden garantieren.

Eine Stufe über den neuen Kirchenfabriken agieren die Conseil de gestion paroissiaux (CGP). Diese Vermögensverwaltungsräte kommen auf der Ebene der 33 Pfarreien ins Spiel. Während die alltäglichen Aktivitäten in den Kirchen in den kommunalen Kirchenfabriken organisiert werden, kümmern sich die Vermögensverwaltungsräte in den Pfarreien um die finanziellen Belange. Sie überprüfen die Haushalte der kommunalen Kirchenfabriken, sie erstellen die Bilanzen und die Budgets der Pfarreien und sie sind für das Personal zuständig.



In den Zuständigkeitsbereich der CGP fällt auch die Verwaltung der Immobilien. Sie kümmern sich sowohl um die Kirchengebäude, die dem Fonds gehören, als auch um die Gebäude und Liegenschaften, die keinem religiösen Zweck dienen.



Die einzelnen Kirchenfabriken schicken ihre Vertreter in die CGF. Die Zahl der Mitglieder in den einzelnen Vermögensverwaltungsräten variiert. Ausschlaggebend sind die Zahl der kommunalen Kirchenfabriken, die es in der jeweiligen Pfarrei gibt, und die Einwohnerzahl der Gemeinden.



Über den 33 CGP steht schließlich der Verwaltungsrat des Fonds, wo alle Fäden zusammenlaufen. Auf dieser dritten Ebene werden die Ziele und die Strategien des Fonds ausgearbeitet. Der Verwaltungsrat ist auch für die Finanzen insgesamt zuständig. Bindeglied zwischen dem Verwaltungsrat und den 33 CGP ist die „Cellule de coordination et d'assistance“.



Der erste Verwaltungsrat nach der Gründung des Fonds wurde von Norbert Haupert präsidiert. Neben Haupert gehören auch Generalvikar Leo Wagener, der Finanz- und Immobilienspezialist Philip Mauel sowie der Ökonom Marc Wagener dem Verwaltungsrat an. Mauel leitet zudem als Direktionsbeauftragter das Tagesgeschäft des Fonds.