Ernährungssouveränität (k)ein Wahlkampfthema

Der Autor plädiert dafür, ein Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft zu schaffen.

Von Marco Koeune *

In diesem Superwahljahr 2023 mit Gemeinderats- und Parlamentswahlen können die Wähler frei, also demokratisch, mitentscheiden, in welche Richtung unsere Gesellschaft sich weiterentwickeln kann. Die einen wollen weniger Arbeitszeit und mehr Freizeit, mehr Netto vom Brutto, andere plädieren für mehr Wirtschaftsleistung, um den Sozialstaat weiterhin finanzieren zu können und den Klimaschutz voranzubringen usw.

Bei all den wichtigen zukunftsweisenden Themen darf allerdings die Ernährung nicht zu kurz kommen. Wollen wir doch nicht alle gemeinsam frische und gesunde Nahrungsmittel am besten vor der Haustür, lokal, regional oder biologisch produziert? Also die kurzen Wege, klimaneutral und von bester Qualität. Zukunftsweisend brauchen wir ein Ernährungsministerium, bei dem die Landwirtschaft fester inhaltlicher Bestandteil ist.

Denn eines ist sicher: ob Blau, Schwarz, Rot oder Grün, essen müssen alle. Eine sogenannte Esskultur gibt es weltweit, auf allen Kontinenten. Kulinarische Spezialitäten sind eine Bereicherung der kulturellen Vielfalt. „Kachkéis, Bouneschlupp, Quetschekraut a Mouselsbéier“ werden hierzulande besungen und wir sind stolz auf die luxemburgischen „Gromperekichelcher, Judd mat Gaardebounen an eng gutt gekachten Lëtzebuerger Ham“.

Produktiv aber nachhaltig

In einem Gastbeitrag im „Allianz-Info“ schreibt der Europaabgeordnete Christophe Hansen (CSV): „Eine produktive Landwirtschaft zu wollen ist nicht populistisch, sondern eine geopolitische Notwendigkeit.“ Er mahnt zudem, dass statt hoffnungsvoller Zukunftsperspektiven der Green-Deal die Gefahr einer Polarisierung der ländlichen Gemeinden gegen die EU und gegen die europäischen Klima- und Biodiversitätsziele berge.

Die Corona-bedingte Pandemie hat uns gelehrt, dass eine Unabhängigkeit von essenziellen Gütern aus Fernost und eine gewisse Autarkie bei der Lebensmittelversorgung von Grundnahrungsmitteln von Vorteil sind. Die tagtägliche Arbeit der Bauern gilt demnach als systemrelevant, doch dass dies nicht unbedingt selbstverständlich ist, interessiert scheinbar wenig. Zudem stellen wir fest, dass in der EU die höchsten Sicherheitsstandards bei der Lebensmittelherstellung gelten. Eine Auslagerung der Agrarproduktion in andere, fremde Länder oder Kontinente wäre weder den Konsumenten, dem Klima noch der Landwirtschaft dienlich.

Supply4Future – Digitale Plattform für die Schulkantinen

„Wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen beibringen, den Wert einer nachhaltigen Ernährung und Lebensmittelproduktion in Luxemburg zu schätzen“, so Claude Meisch (DP), Bildungsminister, anlässlich der Pressekonferenz zusammen mit Restopolis, den Jongbaueren und dem Mouvement écologique zur neuen digitalen Plattform Supply4Future, auf der Aufträge zur Versorgung von Schulkantinen mit Lebensmitteln vergeben werden.



Künftig wird jede Bestellung von Lebensmitteln von Restopolis öffentlich ausgeschrieben. Die Plattform Supply4Future wird den Zugang zu öffentlichen Aufträgen für die Schulverpflegung erleichtern. Respekt gebührt gerade den Jungbauern, die sich besonders dem langersehnten Wunsch gewidmet haben, dass landwirtschaftliche Erzeugnisse aus heimischer Produktion demnächst vereinfacht den Weg in die Schulkantinen finden.

Zwei ausschlaggebende Kriterien

Bei dieser Reform zeigt die Jugend, dass sie keine Berührungsängste mit dem Mouveco hat und zusammen für legitime Interessen einsteht. Qualitative Kriterien werden herangezogen anstelle billigster Angebote. Nachhaltige Produkte, die zum Erhalt der Biodiversität oder zum Schutz der Umwelt beitragen, werden bevorzugt. Die zwei ausschlaggebenden Kriterien sind: Regionalität und biologisch. „Luxemburg ist ein Grünlandstandort mit Viehhaltung“, so Luc Emering, Präsident der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren. „Durch diese Plattform werden Landwirte stärker motiviert, sich zu diversifizieren, hauptsächlich was den Obst- und Gemüseanbau betrifft“, sagt der Junglandwirt.

Die Anwendung der Plattform Supply4Future für die Schulverpflegung ist sehr erfreulich. Diese Idee der Außer-Haus-Verpflegung solle demnach weiterentwickelt werden, quasi als Schlüssel für das Ankurbeln der Bio- saisonalen und -regionalen Produktionen. In Schulen und Kindergärten, Kantinen und Krankenhäusern soll eine Ernährungsstrategie vorgenommen werden, die der gesunden Ernährung der Kinder und Erwachsenen zugutekommt und die heimische Landwirtschaft stärkt.

Laut Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums ist im Zeitraum von 2009 bis 2022 die Zahl der Bio-Produzenten von 88 auf 200 gestiegen. Davon sind 98 landwirtschaftliche Betriebe, 20 Gemüsegärtner, 22 Winzer, 23 Obstbauern, 21 Imker und 16 kleine Zuchtbetriebe. 6,9 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird hierzulande nach biologischen Kriterien bewirtschaftet (8.460 Hektar inklusive Umstellungsfläche). Bei der Nachfrage liegt Luxemburg EU-weit auf dem dritten Platz, in der Produktion aber nur auf dem 20. Platz.

Dies verdeutlicht, wo der Hebel anzusetzen ist und dass der Aktionsplan „Biologische Landwirtschaft“ (PAN Bio 2025) noch zielgerechter ausgelegt werden muss. Das Regierungsziel, bis 2025 einen Anteil von 20 Prozent biologische Nutzfläche zu erreichen, scheint illusorisch. Trotzdem bleibt auf EU-Ebene, bei der Farm-to-Fork-Strategie, weiterhin die 25-Prozent-Bio-Zielsetzung bis 2030 bestehen.

Und dass dies möglich ist, beweisen Österreich mit derzeit rund 26 Prozent Bio-Fläche, Estland (22 Prozent), Schweden (20 Prozent) usw. Das Ziel muss demnach heißen: Die Nachfrage an heimischen, regionalen Bioprodukten zu steigern, denn nur wo diese stattfindet, kann Angebot entstehen. Betriebe der staatlichen, kommunalen Gemeinschaftsverpflegung können hier mit gutem Beispiel vorangehen und nicht nur eine große Nachfrage in der Erzeugung generieren, sondern auch Sichtbarkeit für die Verbraucher durch öffentliche Zugänglichkeit schaffen.

Die Direktvermarktung als Absatzweg darf außerdem nicht unterschätzt werden, und Fördermaßnahmen über das Agrargesetz können auch diese gezielt unterstützen. Ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel landen nicht auf dem Teller, sondern auf dem Müll. Öffentliche Kantinen, Großküchen und Veranstaltungen, bei denen Lebensmittel angeboten werden, bieten ein großes Potenzial für den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung zum Beispiel ein Antigaspi-Logo „Event“ und eine dazugehörige Anti-Gaspi-Charta ausgearbeitet.

Nachhaltiger Konsum trotz Wirtschaftskrise

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat seine Auswirkungen auf die Wirtschaft und steigende Kosten für Energie und Lebensmittel zur Folge. Es ist zu befürchten, dass wir in den nächsten Jahren einen Wohlstandsverlust zu verkraften haben und eben weniger Geld für Lebensmittel ausgegeben wird. Doch wer gesunde Ernährung schätzt, die Nachhaltigkeit als herausragendes Gut erkennt, Verantwortung gegenüber der Schöpfung wahrnimmt, der wird sich nicht ausschließlich von finanziellen Erwägungen beim Kauf von Nahrungsmitteln leiten lassen. Es gibt allemal für alle genügend Möglichkeiten, sinnvoll Geld zu sparen. Die derzeitigen konventionellen Preise im Lebensmittelhandel sind zum Teil höher angesetzt als die der Bioprodukte, die auch in der aktuellen Krisenlage „preisstabil“ blieben. Unter anderem Faktoren wie Transport (Diesel) und Düngemittel sorgen dafür, dass die Preislücke zwischen Bio- und traditionellen Lebensmitteln tendenziell kleiner wird.

* Der Autor ist Landwirt und Vize-Präsident der Baueren-Allianz.

