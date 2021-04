Erinnerung an Tschernobyl: Mit Cabernet gegen die Strahlung

Viktor Wittal, “Software Architect” bei wort.lu und gebürtiger Ukrainer, erinnert sich an die Zeit nach dem 26. April 1986.

Viktor Wittal, Jahrgang 1970, ist “Software Architect” beim Luxemburger Wort. Geboren und aufgewachsen ist er in der ukrainischen Stadt Tscherniwzi, zu deutsch Czernowitz. Seine Erinnerungen an die Ereignisse nach dem Super-Gau von Tschernobyl geben einen interessanten Einblick in die Welt hinter dem “Eisernen Vorhang”.