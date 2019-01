Erholungs-Trip

Den Menschen in diesem Land soll es gut gehen. Dazu passt dann auch, dass Cannabis legalisiert werden soll – zu rekreativen Zwecken.

Den Menschen in diesem Land soll es gut gehen. Dazu passt dann auch, dass Cannabis legalisiert werden soll – zu rekreativen Zwecken. Entspannung, Erholung, Genesung, Freizeit – allein das Wort „rekreativer“ Gebrauch von Cannabis verheißt schon Glückseligkeit. Und das ist dann auch schon der Punkt, wo man sich denkt: Hier wird genau die Banalisierung und Verharmlosung zelebriert, die man eigentlich vermeiden will.



Alle drei Regierungsparteien hatten in ihre Wahlprogramme die legale, vom Staat überwachte Abgabe von Cannabis an in Luxemburg ansässige Erwachsene aufgenommen ...