Innerhalb eines Jahres fanden fast 3.500 Personen wieder einen Job. Die Anzahl der freien Stellen erreicht Vorkrisenniveau.

Erholung auf dem Arbeitsmarkt

Arbeitslosenrate in Luxemburg sinkt auf 5,7 Prozent

Innerhalb eines Jahres fanden fast 3.500 Personen wieder einen Job. Die Anzahl der freien Stellen erreicht Vorkrisenniveau.

(jt) - Der Wirtschaftsaufschwung lässt die Arbeitslosigkeit in Luxemburg weiter sinken. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 5,7 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2020.

16.402 Personen waren zum Stichtag 30. Juni bei der Adem eingeschrieben, das sind 938 weniger als noch Ende Mai. Im Juni 2020, während der ersten Hochphase der Pandemie, waren noch 3.474 Personen mehr als arbeitslos gemeldet.

Im vergangenen Monat meldeten die Arbeitgeber 3.961 offene Stellen an die Adem. Dies entspricht einem Anstieg von 31,6 Prozent innerhalb eines Jahres. Zum 30. Juni 2021 führte die Agentur für Arbeit 9.735 offene Stellen in der Datenbank. Innerhalb eines Jahres ist die Anzahl der verfügbaren Stellen somit um 47,8 Prozent gestiegen. „Die Indikatoren zu den Stellenangeboten sind wieder auf oder sogar über dem Niveau vor der Krise“, so die Behörde in einer Pressemitteilung.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.