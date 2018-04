Die internationalen Krisenherde nehmen zu und damit auch die Zahl der Kinder, die unter den Konflikten leiden. Fast vier Millionen Euro hatte Unicef Luxemburg 2017 zur Verfügung, um Kindern in der ganzen Welt zu helfen.

Erfolgsrezept Global Parents

Michèle Gantenbein Die internationalen Krisenherde nehmen zu und damit auch die Zahl der Kinder, die unter den Konflikten leiden. Fast vier Millionen Euro hatte Unicef Luxemburg 2017 zur Verfügung, um Kindern in der ganzen Welt zu helfen.

Laut Jahresbericht 2017 erhielt Unicef Luxemburg im vergangenen Jahr eine halbe Million Euro mehr an Spendengeldern als im Jahr zuvor: 3,9 Millionen Euro standen dem Kinderhilfswerk zur Verfügung. 17 Prozent mehr als 2016. Ein Rekord.



Größte und wichtigste Geldgeber sind neben den Stiftungen (25 Prozent) die privaten Spender (27 Prozent) und die Global Parents (26 Prozent), die monatlich spenden. Die Global Parents gibt es seit über zehn Jahren. Was das Hilfswerk besonders freut: Die Zahl wächst von Jahr zu Jahr.



5.800 Mitglieder umfasst diese Spendergruppe heute. „Vergangenes Jahr haben wir die magische Grenze von über einer Million Euro überschritten“, sagte Paul Heber, Kommunikationsbeauftragter von Unicef Luxemburg, am Donnerstag auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“.



Sichere Einnahmequelle



Die regelmäßigen Einnahmen sind für das Hilfswerk enorm wichtig. Sie geben Planungssicherheit und Flexibilität, weil sie nicht zweckgebunden sind. „Wenn jemand für ein spezifisches Projekt spendet, fließt das Geld in dieses Projekt“, erzählte Heber. Die Gelder der Global Parents hingegen können von der Hilfsorganisation flexibel eingesetzt werden. Selbst monatliche Beiträge von zehn Euro sind hilfreich. „Es ist die Summe, die es ausmacht“, so Heber.



Etwas mehr als ein Drittel der vier Millionen Euro wurden in spezifische internationale Projekte investiert, unter anderem in Äthiopien, zur Bekämpfung der Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen. Knapp eine Million Euro flossen vergangenes Jahr in die medizinische Behandlung von beschnittenen Frauen und in die Präventionsarbeit.



Unicef unterstützt das Programm bis 2019, zusammen mit der Stiftung „Espoir“. Ziel ist es, die Praxis der Genitalverstümmelung bis 2025 vollständig auszuradieren. „Es könnte demnach sein, dass wir das Programm auch über 2019 hinaus unterstützen“, so Heber.



Ein anderer Schwerpunkt im vergangenen Jahr war die Hilfe für Kinder in Syrien und für syrische Flüchtlingskinder in Jordanien. Dort hat Unicef Luxemburg unter anderem den Wiederaufbau von Schulen, die Ausbildung von Lehrern und die Bereitstellung von Schulmaterial finanziert.



Nothilfe nimmt zu



Hinzu kommen das ganze Jahr über die vielen humanitären Hilfsprogramme. Sie sind, anders als die gezielten Hilfsprogramme, nicht planbar. Ein Viertel der Gelder – rund eine Million Euro – gab Unicef Luxemburg vergangenes Jahr für die Nothilfe aus. Der Bedarf an Geldern ist enorm. „Allein für die humanitäre Hilfe werden dieses Jahr weltweit 3,63 Milliarden US-Dollar benötigt“, erklärte Heber, 330 Millionen mehr als im vergangenen Jahr.



Der Bereich der humanitären Hilfe nehme immer weiter zu. Die Ursache seien weniger Naturkatastrophen als vielmehr menschengemachte Krisen. Besonders schlimm ist die Lage im Jemen und in Syrien.

2017 besuchten die Unicef-Verantwortlichen zum zweiten Mal eines der zahlreichen Flüchtlingscamps in Jordanien. Es wurde im April 2014 eingerichtet. Unicef Luxemburg finanziert dort die Schulbildung der Kinder und Jugendlichen und die Wasserversorgung. Laut Paul Heber leben dort 35.500 Menschen, „über die Hälfte davon Kinder“.



Positiv sei, dass die Zahl der Bewohner des Camps zurückgehe. Viele Flüchtlinge würden in die umliegenden Städte ziehen, „zumal es den Erwachsenen jetzt erlaubt ist, zu arbeiten“.



Nicht zu vergessen sind die immer wiederkehrenden Hungersnöte. Im vergangenen Jahr unterstützte Unicef Luxemburg Kinder im Jemen, im Südsudan, in Somalia und Nigeria mit 300.000 Euro. Dort leben insgesamt knapp 1,4 Millionen Kinder, die unter Mangelernährung leiden.