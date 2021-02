Prinzessin Stéphanie von Luxemburg, die Gattin von Erbgroßherzog Guillaume, darf an diesem Donnerstag 37 Geburtstagskerzen ausblasen.

Erbgroßherzogin feiert 37. Geburtstag

Prinzessin Stéphanie von Luxemburg, die Gattin von Erbgroßherzog Guillaume, darf an diesem Donnerstag 37 Geburtstagskerzen ausblasen.

MaH - Stéphanie von Luxemburg begeht am Donnerstag ihren 37. Geburtstag. Die Ehefrau von Erbgroßherzog Guillaume wurde am 18. Februar 1984 im belgischen Ronse geboren. Stéphanie entstammt dem flämischen Adelsgeschlecht Lannoy und ist das jüngste von acht Geschwistern. Sie verfügt über ein Diplom mit Auszeichung in Germanistik von der katholischen Universität von Leuven. Zu ihren Hobbys und Interessen gehören Lesen und klassische Musik.

10 Prinzessin Stéphanie und Erbgroßherzog Guillaume auf dem Balkon des großherzoglichen Palais am Tag ihrer kirchlichen Trauung, dem 20. Oktober 2012. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Prinzessin Stéphanie und Erbgroßherzog Guillaume auf dem Balkon des großherzoglichen Palais am Tag ihrer kirchlichen Trauung, dem 20. Oktober 2012. Foto: AFP Stéphanie bei einem Besuch in Vianden im Jahr 2013. Foto: John Lamberty Stéphanie und Guillaume an Nationalfeiertag 2015. Foto Gerry Huberty Stéphanie und Guillaume verlassen im Mai 2020 mit ihrem neugeborenen Sohn Charles das Krankenhaus. Foto: Guy Wolff Am 19. September 2020 wurde Prinz Charles in der Abteikirche von Clerf getauft. Foto: © Cour Grand-Ducale Im Park "Pescatore" wurde für Prinz Charles ein Baum gepflanzt. Foto: Anouk Antony Mit Prinz Charles erhielt ein weiteres Mitglied der großherzoglichen Familie im vergangenen Jahr seine eigene Rose. Foto: Lëtzebuerger Rousefrënn Das erbgroßherzogliche Paar feierte im Dezember 2020 sein erstes Weihnachtsfest mit Sohn Charles. Foto: MGD / S.Margue Stéphanie gut gelaunt mit Sohn Charles. Foto: © Cour Grand-Ducale Stéphanie ist das jüngste von acht Geschwistern. © Cour Grand-Ducale

Seit dem 19. Oktober 2012 ist sie mit dem luxemburgischen Thronfolger verheiratet, die kirchliche Trauung fand einen Tag später in der Kathedrale Unserer Lieben Frau von Luxemburg statt. Sie begleitet ihren Mann bei Wirtschaftsmissionen, Gedenkfeiern, Firmenjubiläen und anderen Besuchen im Rahmen seiner Schirmherrschaften.

Stéphanie selbst ist seit ihrer Hochzeit Mitglied im Verwaltungsrat der Stiftung des Großherzogs und seiner Gattin. Zudem ist sie Schirmherrin von Blëtz a.s.b.l, einer luxemburgischen Vereinigung, die sich für Schlaganfallopfer einsetzt.



Am 10. Mai 2020 wurde sie erstmals Mutter, als Sohn Charles das Licht der Welt erblickte.



