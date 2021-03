Erbgroßherzog Guillaume zu Besuch bei ArcelorMittal

Am Donnerstag waren Erbgroßherzog Guillaume und Wirtschaftsminister Franz Fayot im ArcelorMittal-Werk in Differdingen zu Besuch.

Am Donnerstag waren Erbgroßherzog Guillaume und Wirtschaftsminister Franz Fayot im ArcelorMittal-Werk in Differdingen zu Besuch.

(SC) - Am Donnerstag statteten Erbgroßherzog Guillaume und Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) dem ArcelorMittal-Werk in Differdingen einen Besuch ab. Dem Erbgroßherzog wurden dabei die aktuellen und zukünftigen Projekte des Unternehmens in Luxemburg vorgestellt.

Dem Besuch, zu dem auch die Differdinger Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rauch (Déi Gréng) gehörte, wurden außerdem die jüngsten Investitionen am Werk in Differdingen gezeigt, darunter eine neue Rollenrichtmaschine. Es ist die derzeit größte ihrer Art und kostete das Unternehmen rund 40 Millionen Euro. Das Gerät soll nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität der Produktion hochschrauben.

Seit über einem Jahrhundert ist das Werk in Differdingen weltweit für seine Stahlproduktion bekannt. Die hier produzierten Träger lassen bis heute weltweit Hochhäuser gen Himmel sprießen: 1,9 Millionen Tonnen Rohstahl wurden im vergangenen Jahr überwiegend für den Export produziert. In Luxemburg unterhält der größte Stahlproduzent der Welt acht Standorte. Die hier produzierten Produkte stellen 14 Prozent der gesamten Exporte des Großherzogtums dar.

6 Erbgroßherzog Guillaume und Wirtschaftsminbister Franz Fayout werden von ArcelorMittal-Präsident Michel Wurth über das Gelände begleitet. Foto: Emmanuel CLAUDE / SIP

um weitere Bilder zu sehen. Erbgroßherzog Guillaume und Wirtschaftsminbister Franz Fayout werden von ArcelorMittal-Präsident Michel Wurth über das Gelände begleitet. Foto: Emmanuel CLAUDE / SIP Erbgroßherzog Guillaume kommt am Werk an. Foto: Emmanuel CLAUDE / SIP Die Produktion im Stahlwerk Differdingen. Foto: Emmanuel CLAUDE / SIP Ein Gruppenfoto vor dem Werk in Differdingen. Foto: Emmanuel CLAUDE / SIP Die Differdinger Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rauch, Wirtschaftsminister Franz Fayot und Thomas Georges, CEO ArcelorMittal Differdange mit Erbgroßherzog Guillaume (rechts). Foto: Emmanuel CLAUDE / SIP Die Produktion im Stahlwerk Differdingen. Foto: Emmanuel CLAUDE / SIP

Im Zuge der Stahl-Tripartite zwischen Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften wurde Ende Januar die Vereinbarung mit dem Namen „LUX2025“ unterzeichnet, die dazu beitragen soll, die Standorte in Luxemburg noch für viele weitere Jahre zu erhalten. In den kommenden fünf Jahren will ArcelorMittal demnach rund 165 Millionen Euro im Großherzogtum investieren.

„ArcelorMittal investiert weiterhin nachhaltig in das Werk in Differdingen und in modernere Infrastruktur, die Energieersparnisse zulassen“, so Wirtschaftsminister Franz Fayot am Donnerstag. „Um die nachhaltige Entwicklung der luxemburgischen Wirtschaft zu unterstützen, begleitet das Wirtschaftsministerium die luxemburgische Industrie in der digitalen und ökologischen Transition.“

