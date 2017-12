(BB) - "Unser ökologischer Fußabdruck ist riesig. Der CO2-Verbrauch pro Kopf ist vier Mal größer als der weltweite Durchschnittswert, und übersteigt jenen der USA. Wenn alle Menschen genau so viele Ressourcen verbrauchen würden, als wir es tun, dann würden wir acht Planeten benötigen", gibt Carole Reckinger von Caritas zu bedenken. Ständiges Wachstum sei keine Lösung. Und vor allem: Wenn Luxemburg mit seiner Entwicklungshilfe glaubwürdig sein will, müsse das Land mit gutem Beispiel vorangehen.



Dass Luxemburg es oft gut meint, und sich trotzdem Widersprüchen verstrickt, hat der Cercle de coopération in seinem dritten und jüngsten Barometer über Fair Politics ausgemacht. Der Dachverband der NGO's untersucht, inwiefern die Entwicklungspolitik und andere politische Felder in den Bereichen Handel, Landwirtschaft oder auch Finanzaktivitäten kohärent aufeinander abgestimmt sind.



Das Ergebnis fällt ernüchternd aus. "Wir bemängeln immer wieder: Was Luxemburg mit der einen Hand gibt, nimmt es mit der anderen zurück", so Christopher Lilyblad, Direktor des Dachverbandes der Hilfsorganisationen.



Zerstörerische Handelspolitik



In Sachen Migration würden sich die EU-Länder vorwiegend mit der Grenzsicherung befassen, stellt der Cercle fest. Mit den Auswanderungsgründen der Menschen würden sie sich allerdings kaum auseinandersetzen. "Wir sollten uns bewusst sein, was passiert, wenn lokale Märkte durch bedrückende Handelspolitiken der EU zerstört werden", so Lilyblad. Wirtschaftliche Nöte würden Millionen Menschen in die Flucht treiben.



Auch Jean Feyder, der sich bei SOS Faim und der ASTM einbringt, hebt hervor: "Wenn wir subventionierte Milchpulver, Tomatenmark und Tiefkühlhühnchen zu Billigpreisen in Entwicklungsländern absetzen, dann ersticken wir die Produktion der lokalen Landwirte im Keim." Luxemburgs Regierung solle demnach die Folgen von neuen Handelsabkommen mit Afrika genau betrachten.

Eine bewusstere Vorgehensweise der Entscheidungsträger wünscht sich der Cercle de coopération ebenfalls beim Thema Bio-Treibstoff. Denn zum massiven Anbau von Sojapflanzen werden riesige Flächen des Regenwaldes gerodet.



Verpflichtungen für den Finanzplatz



Auf dem hiesigen Finanzplatz beanstanden die NGO's, dass Finanzprodukte und Fonds bedenkliche Produktionen von Palmöl fördern, bei denen Mensch und Natur zu schaden kommen. Im Visier der Organisationen ist besonders die Firma Socfin der Bolloré-Gruppe. "Bevor sich Investmentfonds in Luxemburg etablieren können, sollten sie angehalten werden, sich den Leitlinien der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen(FAO) zu verpflichten", heißt es in der Studie des Cercle de coopération.



"Wir wünschen uns eine breit angelegte Debatte für eine gerechte und nachhaltige Welt", sagt Christopher Lilyblad. Denn auch wenn Luxemburg einen Prozent seines Bruttonationaleinkommens zur Entwicklungshilfe beisteuere, komme es ebenfalls auf die Ausrichtung der 99 anderen Prozent des Reichtums an.