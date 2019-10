Nach ihrem Besuch in der Sahelregion zieht die zuständige Ministerin Paulette Lenert eine gemischte Bilanz. Eine Entwicklung setzt ihr besonders zu.

Entwicklungshilfe mit Hindernissen

Glenn SCHWALLER Nach ihrem Besuch in der Sahelregion zieht die zuständige Ministerin Paulette Lenert eine gemischte Bilanz. Eine Entwicklung setzt ihr besonders zu.

Auf die Frage, ob sie die Fortschritte in den vergangenen Jahren optimistisch stimmten, fällt es der für die Entwicklungshilfe zuständigen Ministerin Paulette Lenert (LSAP) schwer, eine Antwort zu finden. Einerseits habe man im Zuge der Partnerschaft mit den beiden afrikanischen Staaten Niger und Burkina Faso sehr viel erreicht, andererseits bedrohe vor allem die aktuell angespannte Sicherheitslage in der Sahelregion diese Errungenschaften.

Die beiden Nachbarländer im Westen Afrikas verbindet neben der geographischen Lage vor allem eins: sie gehören zu den ärmsten Ländern weltweit. Aus diesem Grund sind Niger und Burkina Faso auch aktuell zwei von insgesamt sieben Partnerländern der luxemburgischen Entwicklungshilfe. In Niger konnte man in diesem Jahr den 30. Geburtstag der Kooperation feiern, in Burkina Faso unterstützt das Großherzogtum seit 1996 mehrere Projekte zur Verbesserung der Lebenslage der Menschen vor Ort.

Luxemburg scheut keine Kosten

Dabei scheut Luxemburg keine Kosten: im Zeitraum zwischen 2016 und 2020 sind Investitionen von knapp 100 Millionen Euro in Niger vorgesehen, in Burkina Faso sind es insgesamt 88,5 Millionen Euro für die Zeitspanne von 2017 bis 2021.

Zu den größten Posten im Budget gehören dabei, im Falle Nigers, die Verbesserung der Wasserversorgung sowie der Ausbildungsmöglichkeiten, die Förderung von Bildungseinrichtungen und die Verbesserung der Lebensmittelversorgung und der Agrikultur. In Burkina Faso konzentriert sich die Entwicklungshilfe derweil vor allem auf den Ausbau von technologischen Einrichtungen, um die Kommunikation und den Informationsfluss zu verbessern, sowie auf die Forstwirtschaft und die Ausbildungsangebote für die vor Ort lebenden Menschen.

Auch gesellschaftliche Themen wie die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frauen und die Bekämpfung von Zwangs- und Frühehen stehen im Fokus der Partnerschaft. In diesen Bereichen habe es in den vergangenen Jahren auch nennenswerte Fortschritte gegeben, so Lenert.

Sicherheitslage setzt der Entwicklungshilfe zu

Die Herausforderung, die die Ministerin zur Zeit jedoch am meisten besorgt, ist die zunehmend angespannte Sicherheitslage in der Region. Die anhaltende Bedrohung durch den Terrorismus bringe die bereits errungenen Fortschritte in Gefahr, so die Ministerin. Die betroffenen Länder müssten dementsprechend reagieren und das Budget für die Sicherheitspolitik weiter anheben. Dies gehe dann zumeist auf Kosten anderer Politikfelder, die benachteiligt würden. So nannte die LSAP-Politikerin vor allem die Bereiche der Bildung und der Wasserversorgung. Hier könne man die angestrebten Ziele nicht erreichen, da es schlicht an den nötigen finanziellen Mitteln fehle.

Besonders schlimm sei die Lage in Burkina Faso: hier mussten bereits mehr als 2.000 Schulen ihre Türen schließen, weil die Gefahr durch Terrorangriffe und Entführungen zu groß sei.