Die Regierung Bettel-Schneider-Braz-II legte einen holprigen Start hin. Nun muss sie liefern.

Die Regierung steht, die Regierungserklärung ist gehalten und wurde von den Volksvertretern diskutiert. Nun kann die Regierung Bettel II loslegen und daran arbeiten, mit Tatendrang den ersten mehr als schlechten Eindruck wieder wettzumachen. Denn in der Form und in der Sache gleicht das bislang Gelieferte eher einem schlechten Film denn dem Start einer Regierung in eine die Zukunft des Landes gestaltende Legislatur.



Kam man 2013 noch jung, bunt und dynamisch daher, wollte den Reformstau auflösen und das Land modernisieren, so bleiben nach fünf Jahren an den Hebeln der Macht grau gespülte Politprofis übrig, denen es in erster Linie darum geht, ihre Privilegien und Wichtigkeit zu behalten, geeint vom Willen, die CSV nochmals außen vor zu lassen ...