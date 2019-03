Zu viele unbekannte Kandidaten - so die Kritik an der CSV-Liste für die Europawahlen. Für Frank Engel ist dies aber ein Teil des Erneuerungsprozesses der Partei.

Engel weist Kritik an CSV-Liste für Europawahlen zurück

Maximilian RICHARD

Die CSV zieht mit mehreren neuen Gesichtern in die Europawahlen. Nicht jeder sieht das aber positiv: Verständnis für die Kritiker zeigt der Parteipräsident Frank Engel am Samstag in einem RTL-Interview allerdings nicht. Immerhin wolle man damit den notwendigen Erneuerungsprozess innerhalb der CSV einleiten. Das gehe nicht, ohne auf neue Gesichter zu setzten.

Von den drei CSV-Europaabgeordneten kandidiert nur Christophe Hansen im Mai erneut. Frank Engel und Georges Bach treten nicht mehr an. Auf der Liste sind somit hauptsächlich unbekanntere Gesichter - dafür aber Personen, die sich zu 100 Prozent für Europa einsetzen wollen, so Engel

Natürlich wolle man die drei Sitze im EU-Parlament verteidigen. Das Wahlsystem könne aber dazu führen, dass trotz eines guten Resultats die CSV nur zwei Sitze bekommt.“Fir d'Menschen an Europa", lautet der Slogan der CSV für die Wahlen. Am kommenden Samstag wird das Programm der Christsozialen auf Europakongress verabschiedet.

Schlechter Stil

Etwa sechs Wochen hat Engel nun das Amt des CSV-Präsidenten inne. Keine einfache Zeit, wie er selbst gegenüber RTL sagt. Dafür seien unter anderem interne Streitigkeiten verantwortlich. Sein Gegenkandidat für das Amt des Parteipräsidenten, Serge Wilmes, hatte Engel kurz nach der Wahl in einem RTL-Interview angegriffen und ihm vorgeworfen, er habe kein Projekt für die CSV.

Engel wollte sich zu dieser Angelegenheit aber nicht weiter äußern. Er sei aber bereit weiterhin mit Wilmes über Inhalte zu diskutieren. Persönliche Angriffe seien allerdings ein schlechter Stil.