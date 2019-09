„Endlech fräi?“

Am frühen Morgen des 11. September 1944 erwachten manche Diekircher durch das Knattern der Bordwaffen amerikanischer Jagdbomber. Die Bevölkerung fieberte ihrer Befreiung entgegen.

Am frühen Morgen des 11. September 1944 erwachten manche Diekircher durch das Knattern der Bordwaffen amerikanischer Jagdbomber. Die Bevölkerung fieberte ihrer Befreiung entgegen.

Von Philippe Victor

„Da Luxemburg in der nächsten Zeit mit größeren Luftangriffen zu rechnen hat, führt der Chef der Zivilverwaltung in diesen Tagen vorsorgliche Maßnahmen zum Schutze und zur Sicherheit der Frauen und Kinder in den Städten durch ...