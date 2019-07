Die Minister Bausch und Meisch haben am Donnerstagmorgen Details zu neuen Schulinfrastrukturen bekannt gegeben. 1,3 Milliarden werden investiert.

ENAD zieht nach Mersch

Die Minister Bausch und Meisch haben am Donnerstagmorgen Details zu neuen Schulinfrastrukturen bekannt gegeben. 1,3 Milliarden werden investiert.

(TJ) - Gemeinsam mit dem Minister für Infrastrukturen, François Bausch, hat Bildungsminister Claude Meisch am Donnerstagmorgen bekannt gegeben, welche Neubauten und Umzüge im Sekundarschulwesen in den kommenden Jahren ins Haus stehen. Eines steht fest: Die Regierung ist gewillt Geld in die Infrastrukturen zu stecken. Das Investitionsprogramm beläuft sich auf immerhin 1,3 Milliarden Euro.



Die Ecole Nationale pour Adultes (ENAD), die derzeit mit ihren 620 Kursteilnehmern in einem Provisorium in Hollerich untergebracht ist, soll für weitere ein bis zwei Jahre auf dem Campus Geesseknäppchen eine interimistische Bleibe finden, ehe sie 2024 in Merscherberg ein eigenes Gebäude beziehen kann.

Das Lycée technique pour Professions de Santé, das momentan in der Rue Barblé in Strassen sitzt, bekommt in der Nähe des Centre Hospitalier eine neue Bleibe. Die neue Schule soll auch über ein Internat verfügen.



Das Nordstadlycée soll 2026 in Erpeldingen in Betrieb gehen.

Das Lycée technique de Bonnevoie soll zur Rentrée 2026 sein neues Gebäude in Bonneweg beziehen. Dieses wird neben dem bestehenden Gebäude an der Rue du Cimetière errichtet und soll Platz für immerhin 2150 Schüler bieten.

In Esch-Belval wird das Lycée pilote Sud für 500 Schüler 2023 in der Avenue du Blues in Belval seine Türen öffnen. Langfristig gesehen, soll diese Schule in den Industriebrachen Esch-Schifflingen angesiedelt werden.