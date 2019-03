ENAD und Sportlycée: Die Suche geht weiter

Die Ecole nationale des adultes (ENAD) braucht eine neue Bleibe, das Sportlycée platzt aus allen Nähten, wie Sportminister Dan Kersch unlängst erklärte. Infrastrukturminister François Bausch muss jetzt liefern.

Am Mittwoch saßen die Minister François Bausch (Infrastrukturen) und Claude Meisch (Bildung) zusammen, um zu schauen, wo die vielen Schuleinrichtungen gebaut werden sollen, die dringend gebraucht werden.

Das „Luxemburger Wort“ und "wort.lu" hatten am 20. März von mehreren Schulbauprojekten berichtet, die auf sich warten lassen, obwohl sie dringend gebraucht werden. Am dringendsten braucht die Ecole nationale des adultes (ENAD) eine neue Bleibe, denn der Mietvertrag mit Paul Wurth für das Gebäude in Hollerich läuft dieses Jahr aus. Lange war Mamer im Gespräch, doch dann nannte Infrastrukturminister François Bausch Belval als neuen Standort.

Inzwischen haben François Bausch (Déi Gréng) und Bildungsminister Claude Meisch (DP) sich getroffen und sich mit einem Dutzend Projekte befasst, wie François Bausch am Donnerstag auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" erklärte, darunter die ENAD und das Sportlycée ...