Um den neuen Standort der Ecole nationale des adultes (ENAD) gab es ein großes Hin und Her. Erst sollte die frühere Ecole de la deuxième chance nach Mamer, dann nach Belval. Doch nun sehen die Dinge wieder anders aus.

ENAD: Nach Belval nun doch Mamer

Michèle GANTENBEIN Die Ecole nationale des adultes (ENAD) braucht ein neues Zuhause und hätte es laut dem vorigen Regierungsprogramm längst haben sollen, und zwar in Mamer. Doch trotz passendem Grundstück, trotz konkreter Pläne und positivem Gutachten war Mamer vor zwei Monaten vom Tisch.

Es war Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng), der Mitte März im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" gesagt hatte, dass Mamer als Standort vom Tisch sei und die ENAD nach Belval kommen werde, "entweder in eine vorübergehende oder eine definitive Struktur". Diese Aussage machte er wenige Tage vor seinem Termin mit Bildungsminister Claude Meisch (DP), mit dem er sich über eine ganze Reihe von geplanten Schulinfrastrukturprojekten beriet.

Nach diesem Treffen ruderte François Bausch wieder etwas zurück und brachte neben Belval auch noch einen anderen möglichen Standort ins Spiel, ohne ihn allerdings zu nennen. Informationen des "Luxemburger Wort" zufolge soll nun doch Mamer als Standort zurückbehalten worden sein.

Auf LW-Nachfrage ließ François Bausch am Montag wissen, dass der Konsultierungsprozess noch nicht abgeschlossen und die endgültige Entscheidung noch nicht getroffen sei. Mamer ist also wieder im Rennen.

Das macht auch Sinn. Zum einen gab es von der im Infrastrukturministerium angesiedelten Commission d'analyse critique bereits im Juni 2017 grünes Licht für das Projekt in Mamer, zum anderen verfügt der Staat dort über ein passendes Grundstück und es gibt ein fertiges Bauprogramm für die Schule.

Laut dem Infrastrukturminister war es die Straßenbauverwaltung, die Bedenken wegen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens in Mamer geäußert hatte, was wiederum erstaunlich ist, da Mamer über eine gute Anbindung an den öffentlichen Trabsport verfügt und die Schule mit knapp 400 Schülern, von denen einige nur an einzelnen Tagen vor Ort sind, ohnehin keinen großen Impakt auf das Verkehrsaufkommen haben.

Die CSV hat am Montag eine gemeinsame Sitzung der parlamentarischen Ausschüsse (Infrastrukturen und Bildung) in Anwesenheit der beiden zuständigen Minister beantragt, um Klarheit über die Schulinfrastrukturprojekte zu bekommen. Eine Sitzung, die François Bausch für Ende April bzw. Anfang Mai angekündigt hatte.