Drei Tage dauert die luxemburgische Staatsvisite in Frankreich. Am Montagmorgen wurde das großherzogliche Paar offiziell begrüßt. Sehen Sie sich die Bilder der ersten Etappen in der französischen Hauptstadt an.

Politik 86 3

Empfang, Eskorte und Wirtschaftstreffen

Teddy Jaans Drei Tage dauert die luxemburgische Staatsvisite in Frankreich. Am Montagmorgen wurde das großherzogliche Paar offiziell begrüßt. Sehen Sie sich die Bilder der ersten Etappen in der französischen Hauptstadt an.

(TJ) - Exakt 40 Jahre nach seinem Vater, Großherzog Jean, steht Großherzog Henri an der Spitze einer offiziellen Delegation, die Frankreich einen Staatsbesuch abstattet.



Les Parisiens connaissent-ils le grand-duc Henri?

Die hohen Gäste - unter ihnen sechs Minister - waren bereits am Sonntag per TGV nach Paris gereist, am Montag wurden sie am Hôtel des Invalides begrüßt, ehe das Großherzogliche Paar von 140 berittenen Mitgliedern der Garde Républicaine zum Elysée-Palast begleitet wurden.









13 Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen Foto: SIP/ Jean-Christophe Verhaegen

Am Amtssitz des französischen Präsidenten angekommen, wurden die Gäste aus Luxemburg von Emmanuel Macron und seiner Gattin Brigitte begrüßt und zu einem Gespräch in den Salons des Palastes geleitet.



Klicken Sie sich durch die Fotos aus dem Elysée-Palast:

16 Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba AFP Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Jean Asselborn hatte ein Gespräch im Elysée-Palast mit Nathalie Loiseau, der für Europa zuständigen Ministerin. SIP Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba SIP

In diesem Video sieht man, wie Emmanuel Macron den Besuch aus Luxemburg verabschiedet:



Hier gelangen Sie zu den Bildern von der Begrüßungszeremonie am Hôtel des Invalides:

44 Foto: SIP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP Foto: SIP

Nach dem Empfang im Elysée-Palast eilte das großherzogliche Paar in das Pariser Hotel Shangri-La, wo ein Essen mit Vertretern der französischen Wirtschaft auf dem Programm stand. Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa waren hier in Begleitung der Regierungsmitglieder Etienne Schneider, Pierre Gramegna, François Bausch und Corinne Cahen, sowie dem Präsidenten der Handelskammer, Michel Wurth. Im Lauf des Treffens wurde ein Kooperationsabkommen zwischen der luxemburgischen Handelskammer und der Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France unterzeichnet.

Klicken Sie sich hier durch die Fotos vom Wirtschaftstreffen:

13 SIP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP