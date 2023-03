Stéphanie Empain und Claude Turmes werden Déi Gréng im Norden in die Parlamentswahlen führen. Die Entscheidung fiel einstimmig beim Bezirkskongress.

Empain und Turmes führen Grünen-Liste im Norden an

Getreu der Maxime „never change a winning team“ führen Stéphanie Empain und Claude Turmes die Liste der Grünen im Norden an – wie schon vor fünf Jahren. 2018 kamen Déi Gréng im Ösling auf 12,98 Prozent, was einem Plus von 3,97 Prozent gegenüber den Wahlen 2013 entsprach.

„2023 wird ein grünes Jahr“ Bei ihrem Kongress verabschieden Déi Gréng ihr Rahmenprogramm für die Kommunalwahlen und ebnen den Weg für eine nationale Spitzenkandidatur.

Die Entscheidung zugunsten der 39-jährigen Abgeordneten und des 62 Jahre alten Energie- und Landesplanungsministers fiel einstimmig aus. Die komplette Liste mit den neun Kandidaten wird die Bezirksversammlung bis spätestens Anfang Juli verabschieden – unter Berücksichtigung der Kommunalwahlen vom 11. Juni.

Am Mittwoch benennt der Bezirk Süden sein Spitzenduo; hier stehen Déi Gréng vor der großen Herausforderung, die Stimmen von Felix Braz und Roberto Traversini zu kompensieren, die 2018 die Plätze eins und zwei belegten. Für das paritätisch besetzte Spitzenduo infrage kommen neben Co-Parteichef Meris Sehovic Neu-Ministerin Joëlle Welfring, Fraktionspräsidentin Josée Lorsché und die Co-Parteivorsitzende Djuna Bernard.

Nationale Spitzenkandidaten-Kür am 28. März

Am Freitag tagt dann der Bezirk Zentrum, am 20. März ist der Osten an der Reihe, wo Ex-Ministerin Carole Dieschbourg, vor fünf Jahren unangefochtene Nummer eins der Grünen an der Mosel, ersetzt werden muss.

Mit diesen Bezirksspitzen könnten Grüne, Liberale, CSV und LSAP antreten Die nationalen Spitzenkandidaten stehen (fast) fest, nun gilt es festzulegen, wer in den Bezirken die Listen anführt.

Anschließend werden die Grünen am 28. März bei einem außerordentlichen Kongress ihre nationale Spitzenkandidatin unter den acht regionalen Leadern küren. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass die Wahl auf Sam Tanson, Kultur- und Justizministerin und Co-Spitzenkandidatin im Zentrum, fallen soll.

Den prozeduralen Weg für eine erstmalige nationale Spitzenkandidatur hatten Déi Gréng bei ihrem Kongress am 25. Februar frei gemacht.

