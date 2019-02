Eminente visite pour une noble cause

La Grande-Duchesse Maria Teresa est venue lundi au Luxemburger Wort pour présenter le forum international «Stand Speak Rise Up!», mobilisation contre le viol de guerre.

Les 26 et 27 mars aura lieu à Luxembourg le forum international «Stand Speak Rise Up!», une initiative de la Grande-Duchesse Maria Teresa pour une vaste mobilisation contre le viol de guerre. Pour rappeler la genèse de cette action, en présenter le contenu et souligner ses enjeux, la Grande-Duchesse s'est rendue hier au «Luxemburger Wort», où elle fut accueillie par le directeur général Paul Peckels et la rédaction en chef.







Objectif premier de cet événement, selon la Grande-Duchesse: donner la parole aux survivantes, à «ces femmes qui ont vécu le pire, et qui longtemps n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer» ...