Eklat im Parlament

Marc HOSCHEID Opposition verlässt geschlossen die Chambersitzung. Orientierungsdebatte über Nachhaltigkeit wird nur von den Mehrheitsparteien geführt.

Eigentlich sollte sich das Parlament in seiner heutigen Sitzung vor allem mit der Frage beschäftigen, wie Luxemburg seine Wirtschaft in Zukunft nachhaltiger ausrichten kann. Doch zu Beginn der Sitzung kam es wegen einer ganz anderen Thematik zum Eklat.

Der Oppositionsabgeordnete Gilles Roth von der CSV beantragte nämlich eine Änderung der Tagesordnung. Er verlangte im Namen seiner Partei, dass Premierminister Xavier Bettel (DP) sich noch vor der Sommerpause, also entweder in dieser oder der nächsten Woche, im Parlament den Fragen der Abgeordneten zum Thema geheime Strafregister bei Polizei und Justiz stellen solle. Die ADR schloss sich dieser Forderung an.

Verwirrung über Gegenstand der Abstimmung



Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) und DP-Fraktionspräsident Eugène Berger wiesen darauf hin, dass dieser Vorschlag ihrer Meinung nach in der Conférence des présidents gemacht werden müsse. Dies wurde jedoch von mehreren Oppositionspolitikern zurückgewiesen. Diese forderten eine direkte Abstimmung über Roths Vorschlag. Nach Längerem Hin und Her wurde dann auch abgestimmt und der Vorschlag mit 31 zu 29 Stimmen abgelehnt.

Dennoch herrschte offenkundig Verwirrung über was genau abgestimmt wurde. Die Empörung war so groß, dass sich die CSV-Abgeordneten schließlich von ihren Sitzen erhoben und den Sitzungsaal verließen. Auch die restlichen Oppositionsabgeordneten von ADR, Déi Lénk und Piraten schlossen sich an. Da nicht alle Mehrheitsabgeordneten anwesend waren, musste die Sitzung wegen Verpassen des nötigen Quorums unterbrochen werden. Aktuell findet die Debatte über den neuen Nachhaltigkeitsplan statt, allerdings ohne Opposition.