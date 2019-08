„Einsame Menschen haben einfach keine Lobby“

Viele Menschen in Luxemburg leiden unter Einsamkeit, was Konsequenzen für ihre Gesundheit haben kann.

Viele Menschen in Luxemburg leiden unter Einsamkeit, was Konsequenzen für ihre Gesundheit haben kann.

Eigentlich klingt es wie ein Paradoxon: Obwohl die Europäische Union immer bevölkerungsreicher wird, leben dort immer mehr Menschen in Einsamkeit. Doch diese Feststellung ist eine bittere Realität, denn Millionen Europäer vereinsamen. Laut einer Studie der Europäischen Kommission haben sich im vergangenen Jahr rund 30 Millionen Menschen in Europa einsam gefühlt, 75 Millionen gaben zudem an, sich nur einmal im Monat mit Freunden oder Familienangehörigen zu treffen, also sozial isoliert zu sein.

Eine Studie der europäischen Statistikbehörde Eurostat aus dem Jahr 2015 zeichnet eine noch bedenklichere Realität ...