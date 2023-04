Die ersten Reaktionen der politischen Parteien auf die Studie zur Arbeitszeitverkürzung fallen erwartungsgemäß divers aus.

Politik 3 Min.

Reaktionen der Parteien

Einigkeit in einem Punkt: Weiter diskutieren!

Ines KURSCHAT Die ersten Reaktionen der politischen Parteien auf die Studie zur Arbeitszeitverkürzung fallen erwartungsgemäß divers aus.

Die ersten Reaktionen der politischen Parteien auf die vom Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) beim Liser in Auftrag gegebene Studie zur Arbeitszeitverkürzung fallen erwartungsgemäß sehr unterschiedlich aus.

Sven Clement, Piraten: „Keine pikanten Details“

Eine Studie, um zu sagen, dass eine Studie gemacht werden muss, sei „relativ schwach für einen Minister, der sich so klar für eine globale Arbeitszeitverkürzung positioniert hat“, findet der Pirat Sven Clement. Georges Engels Vorgehensweise würde, „einmal mehr zeigen, dass Politik häufig ohne Datengrundlage gemacht wird“. Um „evidenzbasierte Politik zu gestalten“, wäre es wichtig, mehr Daten zu unterschiedlichen Themen zu erheben. „Vielleicht findet sich auf den 100 Seiten noch ein pikantes Detail, dafür müsste ich sie aber erst ganz lesen“, sagte Clement dem „Wort“.

Verhaltene Reaktionen auf Studie zur Arbeitszeitverkürzung Einige Unternehmensverbände und Gewerkschaften äußern sich zur Analyse, die Arbeitsminister Georges Engel am Dienstag präsentierte.

Roy Reding, ADR: „Leben ist kein Wunschkonzert“

Der ADR-Abgeordnete Roy Reding hatte noch keine Zeit, die Studie zu lesen. Die Haltung seiner Partei stehe ohnehin fest: „Wir sind immer für eine Einigung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber“, so Roy Reding. Er verstehe, dass dieses Thema in der Gesellschaft diskutiert werde. Es lasse sich aber nicht „von oben herabdiktieren“. Flexibilisierung ja, aber „im Sozialdialog“. Man dürfe den Menschen „keine falschen Hoffnungen machen“, so Reding. „Das Leben ist kein Wunschkonzert.“

Myriam Cecchetti, Déi Lénk: „Moutarde après dîner“

Es sei eine komische Art und Weise, die zuständige Kommission nicht zuvor ins Bild gesetzt zu haben, findet die linke Abgeordnete Myriam Cecchetti. Sie hätte sich eine Studie gewünscht, die „konkret in den Betrieben nachgefragt hätte, was eine Arbeitszeitverkürzung für Vor- und Nachteile habe.“ Für Déi Lénk sei bei der Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung „noch alles offen“. Diese müsse man „Sektor für Sektor prüfen“, es gäbe viele „vorstellbare Wege“. Wichtig sei, dass kleinere Unternehmen verkürzte Arbeitszeiten ebenfalls stemmen könnten, etwa indem sie staatlich unterstützt würden.

Marc Spautz, CSV: „Keine soliden Argumente dafür“

„Die Studie liefert keine soliden Argumente für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, aber sie zeigt unterschiedliche Pisten auf.“ Der sozialpolitische Sprecher der CSV, Marc Spautz, sieht die Studie als Basis, um über die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und neue Zeitmodelle in der Arbeitswelt nachzudenken. So sei denkbar, dass in einzelnen Branchen, Betriebe passende Arbeitszeitmodelle testeten. Für Marc Spautz liegt der Ball im Arbeitsministerium: Im Rahmen der Kollektivverträge wäre es an der Regierung, „Linien vorzugeben“. Auch die Telearbeit müsste gesetzlich flexibler verankert werden.

Djuna Bernard, Déi Gréng: „Verstehe den Unmut“

Die Studie ist eine „gute Grundlage für Diskussionen“, so die grüne Abgeordnete Djuna Bernard. Ein „interessanter Ansatz“ könnten die in der Studie erwähnten Modellversuche sein, um Arbeitszeitmodelle in unterschiedlichen Branchen zu testen. Dies müsste aber im Gespräch mit den Sozialpartnern geschehen. Eine globale Arbeitszeitverkürzung, wie sie die LSAP fordere, sei angesichts der „verhärteten Positionen der Sozialpartner nicht realistisch“. Bernard zeigte sich ungehalten über die Vorgehensweise des Koalitionspartners: Es gehöre „zum guten Ton“, zunächst die zuständige Chamberkommission zu informieren. „Ich verstehe, dass die Vorgehensweise zu Unmut geführt hat“, sagte die Grüne. „Da werden Abgeordnete vor ein 'fait accompli' gesetzt. Das trage nicht zu einer konstruktiven Debatte bei, die dieses wichtige Thema verdient habe.

Was für die 36-Stunden-Woche spricht – und was dagegen In Luxemburg ist die Diskussion über eine kürzere Arbeitswoche entbrannt. Einige Länder konnten damit bereits Erfahrungen sammeln.

Carole Hartmann, DP: „Kein neues Moment“

Keine wirklich neuen Erkenntnisse für Luxemburg, so fasst die DP-Abgeordnete den ersten Eindruck der Liser-Studie zusammen. Dass diese „keine klare Schlussfolgerung oder Empfehlung“ vorgebe, zeige, dass noch viele Fragen unbeantwortet seien. Etwa die, wer dafür zahlen solle, und was eine Arbeitszeitverkürzung für den Fachkräftemangel bedeute, wenn man plötzlich noch mehr Arbeitskräfte benötige. Hartmann ist nicht froh über das Timing des Arbeitsministers: Der „klassische Weg“ führe zunächst über die zuständige Kommission. „So wie das jetzt gelaufen ist, ist nicht optimal“, so Hartmann.

Dan Kersch, LSAP: „Arbeitszeitverkürzung nicht zu verhindern“

Für den LSAP-Abgeordneten Dann Kersch liefert die Liser-Studie „Zahlen und Fakten, um eine sachliche Diskussion zu führen“. Für Kersch ist eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung per Gesetz keineswegs vom Tisch. „Die Studie nennt Argumente dafür und dagegen. Aber Risiken gibt es immer.“ Mittelfristig sei die Arbeitszeitverkürzung „nicht zu verhindern“, da insbesondere junge Arbeitnehmer mehr Life-Work-Balance wollten. Wichtig sei, die Debatte zu versachlichen und mit den Verantwortlichen zu diskutieren. Vom Fernbleiben der UEL der montägigen Sitzung des Comité Permanent du travail et de l'emploi (CPTE) hält der LSAP-Politiker nichts. Die „totale Verweigerungshaltung“ werde von vielen Unternehmern nicht geteilt, ist sich Kersch sicher, der sich auf Rückmeldungen beruft, die er als (damaliger) Arbeitsminister bekommen habe.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.