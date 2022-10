In einer parlamentarischen Anfrage weist der DP-Abgeordnete Max Hahn auf Missstände im Zusammenhang mit dem neuen Transport Mobibus hin.

Transport für Menschen mit Behinderung

Einführung des Mobibus verläuft nicht ohne Probleme

Liz MIKOS In einer parlamentarischen Anfrage weist der DP-Abgeordnete Max Hahn auf Missstände im Zusammenhang mit dem neuen Transport Mobibus hin.

Der Mobibus gilt seit August als neue Transportalternative für Menschen mit Behinderung. Seit der Rentrée können auch Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen wie beispielsweise der APEMH auf den Mobibus zurückgreifen - nicht ohne Probleme, wie inzwischen bekannt ist. In einer parlamentarischen Anfrage weist der DP-Abgeordnete Max Hahn auf die Missstände hin. Es käme regelmäßig zu Komplikationen und deutlichen Verspätungen.

Wobei der Ausdruck „Komplikationen“ für Beispiele, die dem „Luxemburger Wort“ bekannt sind, noch glimpflich ist. Nicht nur käme es zu Verspätungen, einige Kinder mit Beeinträchtigungen seien gar nicht abgeholt, an einen falschen Zielort gebracht oder mit dem Bus zurück in die Zentrale gefahren worden.

Wie Jugendliche in einem Camp Inklusion leben Sie sind unterschiedlich und doch zu einer Gruppe zusammengewachsen. Das Jugendcamp „Better together“ zeigt, wie Inklusion geht.

Nach Angaben des Mobilitätsministers François Bausch (déi Gréng) seien die Probleme jedoch schnellstmöglich gelöst worden. Gründe für etwaige Verspätungen seien vor allem auf das informatische System zurückzuführen, dessen Migration nicht fehlerfrei verlaufen sei. Fehlerhafte Importe seien jedoch erst mit der Rentrée aufgefallen, als das Programm in die Praxis umgesetzt wurde.

Applikation für Eltern soll Abhilfe schaffen

Die Verwaltung habe daraufhin sofort reagiert, heißt es seitens des Ministers. Eine große Menge an Daten habe korrigiert werden müssen, was aufgrund der hohen Anzahl an Schülern Zeit und Aufwand in Anspruch nahm. Man habe hier eng mit den Einrichtungen und Kompetenzzentren zusammengearbeitet, um die Probleme schnellstmöglich zu lösen.

Pflegende Angehörige und ihre wichtige Rolle Help und Croix-Rouge führen einen Tag ein für Personen, die Angehörige pflegen. Neben Informationen sollen sie Zeit zum Entspannen finden.

„Um Verspätungen entgegenzuwirken, sind zum Beispiel Kinder anderen Linien zugeordnet worden, neue Linien wurden kreiert und die Uhrzeiten wurden angepasst“, erklärt Bausch weiter. Diese Maßnahmen hätten dafür gesorgt, dass die Lage sich wieder weitestgehend beruhigt habe. Weiter verweist der Minister auf den stetig zunehmenden Verkehr in Luxemburg. Auch dies habe einen Einfluss auf den Mobibus. „Man kann sagen, dass der Transport zwei Wochen nach der Rentrée im Großen und Ganzen beständiger läuft“, schließt der Minister.

In den kommenden Wochen soll zudem eine Applikation für betroffene Eltern online gehen, in der sie nachverfolgen können, wo sich der Bus mit ihrem Kind gerade befindet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.